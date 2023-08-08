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Польша перебросит на границу с Белоруссией тысячу военных - РИА Новости, 08.08.2023
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12:05 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/voennye-1888806659.html
Польша перебросит на границу с Белоруссией тысячу военных
Польша перебросит на границу с Белоруссией тысячу военных - РИА Новости, 08.08.2023
Польша перебросит на границу с Белоруссией тысячу военных
Польша перебрасывает на границу с Белоруссией дополнительно тысячу военных, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:05
2023-08-08T12:05
польша
белоруссия
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польша перебрасывает на границу с Белоруссией дополнительно тысячу военных, сообщает министерство национальной обороны республики. "В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом коменданта пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции "Безопасное Подлясье" (Подляское воеводство Польши – ред.)", - говорится в сообщении. В минобороны уточнили, что главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага в понедельник обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. В настоящее время на этой границе уже присутствуют две тысячи польских солдат. В прошлый вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами". Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.
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польша, белоруссия
Польша, Белоруссия
Польша перебросит на границу с Белоруссией тысячу военных

Минобороны Польши сообщило о переброске тысячи военных для усиления границы с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польша перебрасывает на границу с Белоруссией дополнительно тысячу военных, сообщает министерство национальной обороны республики.
"В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом коменданта пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции "Безопасное Подлясье" (Подляское воеводство Польши – ред.)", - говорится в сообщении.
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В минобороны уточнили, что главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага в понедельник обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. В настоящее время на этой границе уже присутствуют две тысячи польских солдат.
В прошлый вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.
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