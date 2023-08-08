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МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов - РИА Новости, 08.08.2023
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10:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/voenkomat-1888790671.html
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов - РИА Новости, 08.08.2023
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов
Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:52
2023-08-08T10:52
россия
украина
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников. МВД РФ сегодня заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. "По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", - сообщили в пресс-центре министерства. В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия. "Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
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россия, украина, происшествия
Россия, Украина, Происшествия
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов

МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов, ведет поиск пособников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников.
МВД РФ сегодня заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
"По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", - сообщили в пресс-центре министерства.
В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия.
"Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
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