https://ria.ru/20230808/voenkomat-1888790671.html

МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов

МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов - РИА Новости, 08.08.2023

МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов

Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T10:52

2023-08-08T10:52

2023-08-08T10:52

россия

украина

происшествия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников. МВД РФ сегодня заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. "По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", - сообщили в пресс-центре министерства. В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия. "Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230807/voenkomat-1888579041.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, происшествия