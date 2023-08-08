https://ria.ru/20230808/voenkomat-1888790671.html
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов - РИА Новости, 08.08.2023
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов
Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T10:52
2023-08-08T10:52
2023-08-08T10:52
россия
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников. МВД РФ сегодня заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. "По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", - сообщили в пресс-центре министерства. В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия. "Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230807/voenkomat-1888579041.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, происшествия
Россия, Украина, Происшествия
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов
МВД проверяет все случаи поджогов военкоматов, ведет поиск пособников
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел России после участившихся случаев поджогов военкоматов сообщило, что идет поиск преступников и их пособников.
МВД РФ сегодня заявило, что фиксирует новую тактику телефонных мошенников с Украины
. Применяя различные подходы к жертвам, большинство из которых - пожилые люди, аферисты в итоге выдвигают одни и те же требования: совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.
"По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", - сообщили в пресс-центре министерства.
В МВД призвали россиян "очень внимательно" относиться к звонкам и сообщениям, когда от них требуют совершить противозаконные действия.
"Атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы", - отметили в ведомстве.
В Приморье завели дело о попытке поджога военкомата