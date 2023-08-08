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На Украине арестовали военкома за организацию схемы обогащения

На Украине арестовали военкома за организацию схемы обогащения - РИА Новости, 08.08.2023

На Украине арестовали военкома за организацию схемы обогащения

Печерский райсуд Киева арестовал руководителя военкомата, подозреваемого в организации схем обогащения, с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:40

2023-08-08T11:40

2023-08-08T12:04

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Печерский райсуд Киева арестовал руководителя военкомата, подозреваемого в организации схем обогащения, с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен (81,2 тысячи долларов), сообщили во вторник в госбюро расследований (ГБР) Украины."По ходатайству ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного (на подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) территориального центра комплектования и соцподдержки (так на Украине называют военкоматы – ред.). Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 миллионов гривен", - говорится в сообщении госбюро в телеграм-канале.По информации ведомства, мужчину подозревают в организации схем обогащения. В частности, в прошлом году, как утверждают в ГБР, подозреваемый "направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач"."В результате военнослужащим, которые не участвовали в боях, были начислены безосновательные выплаты на сумму 981,3 тысячи гривен (26,5 тысячи долларов – ред.)", - пояснили в ГБР.На прошлой неделе в госбюро Украины сообщили о задержании руководителя военкомата на подконтрольной Киеву части ДНР. По информации ведомства, возглавляя до этого военкомат в подконтрольной Киеву части Запорожской области, мужчина устраивал на работу знакомых бандитов, чтобы помочь им избежать суда, а также начислял подчиненным "липовые" боевые выплаты.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей афанасьев, дмитрий песков, московский городской суд, telegram, group-ib, происшествия