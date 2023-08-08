На Украине арестовали военкома за организацию схемы обогащения
ГБР: суд на Украине арестовали военкома, подозреваемого в организации схем обогащения
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Печерский райсуд Киева арестовал руководителя военкомата, подозреваемого в организации схем обогащения, с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен (81,2 тысячи долларов), сообщили во вторник в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"По ходатайству ГБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного (на подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) территориального центра комплектования и соцподдержки (так на Украине называют военкоматы – ред.). Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 миллионов гривен", - говорится в сообщении госбюро в телеграм-канале.
По информации ведомства, мужчину подозревают в организации схем обогащения. В частности, в прошлом году, как утверждают в ГБР, подозреваемый "направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач".
"В результате военнослужащим, которые не участвовали в боях, были начислены безосновательные выплаты на сумму 981,3 тысячи гривен (26,5 тысячи долларов – ред.)", - пояснили в ГБР.
На прошлой неделе в госбюро Украины сообщили о задержании руководителя военкомата на подконтрольной Киеву части ДНР. По информации ведомства, возглавляя до этого военкомат в подконтрольной Киеву части Запорожской области, мужчина устраивал на работу знакомых бандитов, чтобы помочь им избежать суда, а также начислял подчиненным "липовые" боевые выплаты.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.