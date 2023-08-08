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В Роскачестве рассказали, на сколько в России хватит импортного вина - РИА Новости, 08.08.2023
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06:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vino-1888767276.html
В Роскачестве рассказали, на сколько в России хватит импортного вина
В Роскачестве рассказали, на сколько в России хватит импортного вина - РИА Новости, 08.08.2023
В Роскачестве рассказали, на сколько в России хватит импортного вина
Запасов зарубежного вина в России хватит минимум до новогодних праздников, даже в случае полной остановки его импорта в страну, однако сейчас поставки не только РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:52
2023-08-08T06:52
общество
россия
олеся буняева
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
роскачество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Запасов зарубежного вина в России хватит минимум до новогодних праздников, даже в случае полной остановки его импорта в страну, однако сейчас поставки не только продолжаются, но и, напротив, увеличиваются относительно прошлогодних показателей, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений. "Сток импорта сейчас более 200 миллионов литров (вина - ред.). Еще прошлогодний объем не распродали, а уже нового завезли. Это больше половины годового объема продаж импортного вина. Если потребление импорта останется на уровне прошлого года, а весь импорт в Россию остановится полностью (а этого уже не случилось), то до новогодних праздников точно хватит даже того, что уже в стране", - заявили в организации. Там отметили, что вино в Россию, по состоянию на первое полугодие 2023 года, поставлялось из 47 разных стран мира. За это же время было импортировано 205 миллионов литров, что на 54% больше, чем в тот же период прошлого года, а основной объем "опять пришелся на Италию - 59 миллионов литров". При этом растет и отечественное производство. "По данным таможенной статистики, даже в проблемном для внешнеэкономической деятельности 2022 году в Россию было ввезено более 405 миллионов литров вина всех типов, на 10% больше, чем в 2021 году. Из них 134 миллиона литров пришлось на Италию. При этом более 80 миллионов литров импортного вина в прошлом году остались не распроданными", - добавили там. В свою очередь, комментируя ситуацию с ценами, в организации подчеркнули, что существует единственная предпосылка для роста цен - увеличение спроса на европейские вина, которое отмечается в рядке торговых сетей. "Ситуацию можно сравнить с традиционным "кризисным" ажиотажем на сахар и гречку... Думать, что все вино в магазинах завтра подорожает до 800-1000 рублей не стоит. Даже если на отдельные позиции импорта цены вырастут, в каталогах скидок их заменят российские вина и вина из дружественных стран. В категории до 500-600 рублей за бутылку будет сохраняться широкое предложение, как российских вин с географическими индикаторами, так и импорта из целого ряда стран", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
https://ria.ru/20230726/vino-1886291109.html
https://ria.ru/20230726/vino-1886284454.html
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общество, россия, олеся буняева, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), роскачество
Общество, Россия, Олеся Буняева, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Роскачество
В Роскачестве рассказали, на сколько в России хватит импортного вина

Роскачество: импортного вина в России хватит до Нового года даже при остановке поставок

© Flickr / Megan MallenИтальянское красное вино
Итальянское красное вино - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Flickr / Megan Mallen
Итальянское красное вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Запасов зарубежного вина в России хватит минимум до новогодних праздников, даже в случае полной остановки его импорта в страну, однако сейчас поставки не только продолжаются, но и, напротив, увеличиваются относительно прошлогодних показателей, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.
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"Сток импорта сейчас более 200 миллионов литров (вина - ред.). Еще прошлогодний объем не распродали, а уже нового завезли. Это больше половины годового объема продаж импортного вина. Если потребление импорта останется на уровне прошлого года, а весь импорт в Россию остановится полностью (а этого уже не случилось), то до новогодних праздников точно хватит даже того, что уже в стране", - заявили в организации.
Там отметили, что вино в Россию, по состоянию на первое полугодие 2023 года, поставлялось из 47 разных стран мира. За это же время было импортировано 205 миллионов литров, что на 54% больше, чем в тот же период прошлого года, а основной объем "опять пришелся на Италию - 59 миллионов литров". При этом растет и отечественное производство.
«
"По данным таможенной статистики, даже в проблемном для внешнеэкономической деятельности 2022 году в Россию было ввезено более 405 миллионов литров вина всех типов, на 10% больше, чем в 2021 году. Из них 134 миллиона литров пришлось на Италию. При этом более 80 миллионов литров импортного вина в прошлом году остались не распроданными", - добавили там.
В свою очередь, комментируя ситуацию с ценами, в организации подчеркнули, что существует единственная предпосылка для роста цен - увеличение спроса на европейские вина, которое отмечается в рядке торговых сетей.
"Ситуацию можно сравнить с традиционным "кризисным" ажиотажем на сахар и гречку... Думать, что все вино в магазинах завтра подорожает до 800-1000 рублей не стоит. Даже если на отдельные позиции импорта цены вырастут, в каталогах скидок их заменят российские вина и вина из дружественных стран. В категории до 500-600 рублей за бутылку будет сохраняться широкое предложение, как российских вин с географическими индикаторами, так и импорта из целого ряда стран", - заключила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
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26 июля, 02:13
 
ОбществоРоссияОлеся БуняеваМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Роскачество
 
 
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