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"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов - РИА Новости, 08.08.2023
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15:44 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/veschanie-1888799372.html
"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов
"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов - РИА Новости, 08.08.2023
"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов
Технические специалисты оператора "Триколор" продолжают борьбу с внешними атаками, из-за которых периодически возникают перебои в вещании популярных... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:44
2023-08-08T15:44
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Технические специалисты оператора "Триколор" продолжают борьбу с внешними атаками, из-за которых периодически возникают перебои в вещании популярных телеканалов, сообщает компания.Как отметили в пресс-службе "Триколор", с января все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства."Технические службы оператора "Триколор" успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они стали мощнее и продолжительнее. Триколор начал применять новые технологические решения для обеспечения стабильного вещания. Так, в период с 21 по 25 июля оператору удалось полностью нивелировать помехи. Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов. В настоящее время "Триколор" успешно реализует план противодействия внешним помехам", - пояснили в компании.Специалисты оператора продолжают работать в усиленном режиме круглосуточно."Мы благодарны нашим абонентам за то, что они с пониманием относятся к текущей сложной ситуации", — сказал директор по вещательным и информационным технологиям компании Денис Филипишен.При этом в компании напомнили, что вещание телеканалов в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" через интернет остается стабильным.
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общество, технологии, россия, новости компаний - экономика
Общество, Технологии, Россия, Новости компаний - Экономика

"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов

© Фото : Пресс-служба компании "Триколор""Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов
Триколор продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Пресс-служба компании "Триколор"
"Триколор" продолжает борьбу с атаками на российских спутниковых операторов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Технические специалисты оператора "Триколор" продолжают борьбу с внешними атаками, из-за которых периодически возникают перебои в вещании популярных телеканалов, сообщает компания.
Как отметили в пресс-службе "Триколор", с января все российские спутниковые операторы регулярно сталкиваются с внешними помехами, которые идут с территории сопредельного государства.
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"Технические службы оператора "Триколор" успешно подавляли помехи, однако с 12 июня они стали мощнее и продолжительнее. Триколор начал применять новые технологические решения для обеспечения стабильного вещания. Так, в период с 21 по 25 июля оператору удалось полностью нивелировать помехи. Однако с 26 июля началась новая мощная волна атак на спутниковое вещание в России, абоненты вновь столкнулись с помехами в эфире ряда ТВ-каналов. В настоящее время "Триколор" успешно реализует план противодействия внешним помехам", - пояснили в компании.
Специалисты оператора продолжают работать в усиленном режиме круглосуточно.
"Мы благодарны нашим абонентам за то, что они с пониманием относятся к текущей сложной ситуации", — сказал директор по вещательным и информационным технологиям компании Денис Филипишен.
При этом в компании напомнили, что вещание телеканалов в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ" через интернет остается стабильным.
 
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