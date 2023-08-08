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“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия
“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия - РИА Новости, 08.08.2023
“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия
Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:50
2023-08-08T14:50
2023-08-08T14:50
специальная военная операция на украине
украина
сергей чемезов
вооруженные силы украины
ростех
ми-35
ми-28
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch.“Вертолеты Ми-28 и Ка-52 успешно уничтожают технику ВСУ, включая западные БМП М2 Bradley и танки Leopard”, – говорится в статье.Автор отметил, что этим вертолетам нет равных в мире. Оба были созданы после окончания холодной войны и производились в значительных масштабах в течение 2010-х годов вместе с Ми-35 — сильно усовершенствованной версией советского Ми-24.Боевой вертолет “Аллигатор” Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях.Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что был увеличенобъём производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО. Он уточнил, что речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".
https://ria.ru/20230808/gaubitsa-1888796270.html
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украина, сергей чемезов, вооруженные силы украины, ростех, ми-35, ми-28, ка-52 "аллигатор", технологии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Чемезов, Вооруженные силы Украины, Ростех, Ми-35, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор", Технологии
“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия
MWM: российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 успешно уничтожают технику ВСУ