https://ria.ru/20230808/vertolet-1888860374.html

“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия

“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия - РИА Новости, 08.08.2023

“Нет равных в мире”: в США признали мощь российского оружия

Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:50

2023-08-08T14:50

2023-08-08T14:50

специальная военная операция на украине

украина

сергей чемезов

вооруженные силы украины

ростех

ми-35

ми-28

ка-52 "аллигатор"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 показали высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch.“Вертолеты Ми-28 и Ка-52 успешно уничтожают технику ВСУ, включая западные БМП М2 Bradley и танки Leopard”, – говорится в статье.Автор отметил, что этим вертолетам нет равных в мире. Оба были созданы после окончания холодной войны и производились в значительных масштабах в течение 2010-х годов вместе с Ми-35 — сильно усовершенствованной версией советского Ми-24.Боевой вертолет “Аллигатор” Ка-52 способен поражать бронетехнику, живую силу, а также воздушные цели в любое время суток и при любых погодных условиях.Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что был увеличенобъём производства по всем видам военной продукции, которая массово задействована сегодня в СВО. Он уточнил, что речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, бронетехнике, транспортных вертолетах и боевой авиации, тяжелых огнемётных системах, стрелковом оружии, всех видах боеприпасов, БПМ-3, БТР-МДМ, танках Т-90М "Прорыв", ракетных комплексах "Искандер", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", вертолетах Ка-52, Ми-28, самолётах Су-57 и Су-35, беспилотниках "Ланцет".

https://ria.ru/20230808/gaubitsa-1888796270.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сергей чемезов, вооруженные силы украины, ростех, ми-35, ми-28, ка-52 "аллигатор", технологии