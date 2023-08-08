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Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте - РИА Новости, 08.08.2023
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02:03 08.08.2023 (обновлено: 05:30 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/valyuta-1888757354.html
Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте
Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте - РИА Новости, 08.08.2023
Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте
Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T02:03
2023-08-08T05:30
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов РИА Новости данных ЦБ.Согласно расчетам агентства, россияне держали в иностранной валюте накопления на 218 миллиардов долларов, что меньше показателя месяцем ранее на 1%. При этом в июне сокращались все виды накоплений одновременно, что произошло впервые с начала ведения такой статистики ЦБ в 2018 году.Так, впервые с апреля прошлого года сократился объем средств на счетах за рубежом — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. Двенадцатый месяц подряд продолжили сокращаться депозиты в иностранной валюте в российских банках — в этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.Самые большие валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, хотя за первый летний месяц они уменьшились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Снизились и денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте - на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230807/minfin-1888529261.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте

Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства

© Depositphotos.com / belchonock Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Женщина пересчитывает долларовые купюры в банке . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов РИА Новости данных ЦБ.
Согласно расчетам агентства, россияне держали в иностранной валюте накопления на 218 миллиардов долларов, что меньше показателя месяцем ранее на 1%. При этом в июне сокращались все виды накоплений одновременно, что произошло впервые с начала ведения такой статистики ЦБ в 2018 году.
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Так, впервые с апреля прошлого года сократился объем средств на счетах за рубежом — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. Двенадцатый месяц подряд продолжили сокращаться депозиты в иностранной валюте в российских банках — в этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.
Самые большие валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, хотя за первый летний месяц они уменьшились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Снизились и денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте - на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.
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