https://ria.ru/20230808/valyuta-1888757354.html

Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте

Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте - РИА Новости, 08.08.2023

Россияне впервые сокращают все свои накопления в валюте

Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T02:03

2023-08-08T02:03

2023-08-08T05:30

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства: наличные, на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов РИА Новости данных ЦБ.Согласно расчетам агентства, россияне держали в иностранной валюте накопления на 218 миллиардов долларов, что меньше показателя месяцем ранее на 1%. При этом в июне сокращались все виды накоплений одновременно, что произошло впервые с начала ведения такой статистики ЦБ в 2018 году.Так, впервые с апреля прошлого года сократился объем средств на счетах за рубежом — на 0,9%, до 73 миллиардов долларов. Двенадцатый месяц подряд продолжили сокращаться депозиты в иностранной валюте в российских банках — в этот раз на 2,5%, до 45,3 миллиарда долларов.Самые большие валютные сбережения у россиян были в наличной валюте, хотя за первый летний месяц они уменьшились на 0,2%, до 96,6 миллиарда долларов. Снизились и денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте - на 9,5%, до 2,9 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230807/minfin-1888529261.html

https://ria.ru/20230803/tury-1887923415.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)