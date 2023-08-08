https://ria.ru/20230808/urgant-1888907481.html

В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов

В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов - РИА Новости, 08.08.2023

В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов

Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:41

2023-08-08T17:41

2023-08-08T17:44

иван ургант

шоубиз

новости шоу-бизнеса

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

слухи

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта на предмет сокрытия доходов от корпоративов и банкетов. "В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича", — ответили в пресс-службе.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заподозрила Ивана Урганта в том, что он не декларирует гонорары от работы ведущим на различных торжественных мероприятиях, в том числе свадьбах и закрытых вечеринках. Сам шоумен на произошедшее пока не отреагировал. Ранее ФНС инициировала налоговые проверки в отношении популярных российских блогеров Лерчек (Валерии Чекалиной), Инстасамки (Дарьи Зотеевой), Анастасии Митрошиной, Елены Блиновской и других.

https://ria.ru/20230724/urgant-1885964212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иван ургант, новости шоу-бизнеса, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), слухи