Рейтинг@Mail.ru
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:41 08.08.2023 (обновлено: 17:44 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/urgant-1888907481.html
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов - РИА Новости, 08.08.2023
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:41
2023-08-08T17:44
иван ургант
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
слухи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825720191_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_c1709dd68dd4973af0b1fe64db8c9627.jpg
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта на предмет сокрытия доходов от корпоративов и банкетов. &quot;В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича&quot;, — ответили в пресс-службе.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заподозрила Ивана Урганта в том, что он не декларирует гонорары от работы ведущим на различных торжественных мероприятиях, в том числе свадьбах и закрытых вечеринках. Сам шоумен на произошедшее пока не отреагировал. Ранее ФНС инициировала налоговые проверки в отношении популярных российских блогеров Лерчек (Валерии Чекалиной), Инстасамки (Дарьи Зотеевой), Анастасии Митрошиной, Елены Блиновской и других.
https://ria.ru/20230724/urgant-1885964212.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825720191_131:0:2039:1431_1920x0_80_0_0_ebabb4f03a7cc54479413f088ebe20e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван ургант, новости шоу-бизнеса, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), слухи
Иван Ургант, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), слухи
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов

В ФНС опровергли информацию о проверке Урганта на предмет сокрытия доходов от корпоративов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта на предмет сокрытия доходов от корпоративов и банкетов.
«

"В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича", — ответили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заподозрила Ивана Урганта в том, что он не декларирует гонорары от работы ведущим на различных торжественных мероприятиях, в том числе свадьбах и закрытых вечеринках.
Сам шоумен на произошедшее пока не отреагировал.
Ранее ФНС инициировала налоговые проверки в отношении популярных российских блогеров Лерчек (Валерии Чекалиной), Инстасамки (Дарьи Зотеевой), Анастасии Митрошиной, Елены Блиновской и других.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Иван Ургант намекнул на участие в популярном ТВ-шоу
24 июля, 16:23
 
ШоубизИван УргантНовости шоу-бизнесаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)слухи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала