https://ria.ru/20230808/urgant-1888907481.html
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов - РИА Новости, 08.08.2023
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:41
2023-08-08T17:41
2023-08-08T17:44
иван ургант
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новости шоу-бизнеса
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
слухи
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Пресс-служба ФНС России прокомментировала РИА Новости информацию о налоговой проверке, которое ведомство якобы проводит в отношении телеведущего Ивана Урганта на предмет сокрытия доходов от корпоративов и банкетов. "В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича", — ответили в пресс-службе.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заподозрила Ивана Урганта в том, что он не декларирует гонорары от работы ведущим на различных торжественных мероприятиях, в том числе свадьбах и закрытых вечеринках. Сам шоумен на произошедшее пока не отреагировал. Ранее ФНС инициировала налоговые проверки в отношении популярных российских блогеров Лерчек (Валерии Чекалиной), Инстасамки (Дарьи Зотеевой), Анастасии Митрошиной, Елены Блиновской и других.
https://ria.ru/20230724/urgant-1885964212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, новости шоу-бизнеса, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), слухи
Иван Ургант, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), слухи
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
В ФНС опровергли информацию о проверке Урганта на предмет сокрытия доходов от корпоративов