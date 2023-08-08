Рейтинг@Mail.ru
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888954858.html
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине - РИА Новости, 08.08.2023
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине
США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:05
2023-08-08T23:05
политика
россия
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
пентагон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."(Переговоры. — Прим. ред.) станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. &lt;…&gt; Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет", — полагает офицер.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888947188.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, пентагон, сша
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Пентагон, США
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине

Полковник Макгрегор: США не хотят мира на Украине, поскольку это будет признанием неудачи

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"(Переговоры. — Прим. ред.) станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет", — полагает офицер.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине
Вчера, 21:28
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякПентагонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала