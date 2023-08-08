https://ria.ru/20230808/ukraina-1888954858.html

Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине

Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине - РИА Новости, 08.08.2023

Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине

США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:05

2023-08-08T23:05

2023-08-08T23:05

политика

россия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

пентагон

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."(Переговоры. — Прим. ред.) станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет", — полагает офицер.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888947188.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, пентагон, сша