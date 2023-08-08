https://ria.ru/20230808/ukraina-1888954858.html
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине - РИА Новости, 08.08.2023
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине
США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:05
2023-08-08T23:05
2023-08-08T23:05
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США не готовы обсуждать мирное соглашение Украины с Россией, поскольку это будет признанием их собственного поражения в конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."(Переговоры. — Прим. ред.) станут признанием поражения. Полного поражения. Все было основано на том, что Россия — отсталая страна, которую нужно уничтожить. <…> Как вы откажетесь от этих заявлений и скажете, что были неправы? Этого не произойдет", — полагает офицер.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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политика, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, пентагон, сша
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Пентагон, США
Придется признать невозможное. В США раскрыли, с чем столкнулись на Украине
Полковник Макгрегор: США не хотят мира на Украине, поскольку это будет признанием неудачи