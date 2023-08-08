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СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине
Затянувшийся украинский конфликт подтачивает военный ресурс США, который жизненно необходим для противостояния геополитическим вызовам в других регионах, пишет... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:28
2023-08-08T21:28
2023-08-08T21:32
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Затянувшийся украинский конфликт подтачивает военный ресурс США, который жизненно необходим для противостояния геополитическим вызовам в других регионах, пишет обозреватель The Hill Брахма Челлани."Изматывающий характер украинского конфликта показывает, что он зашел в тупик на поле боя. <…> Углубление участия Америки <…> может только истощить ее военные возможности. Это подорвет мощь США во время растущих проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", — напомнил автор.Челлани отметил, что боестолкновения показали уязвимости Запада. Соединенные Штаты пытались обескровить Россию, но именно Вашингтон, а не Москва опустошил свои склады с оружием, заметил колумнист.Дипломатические усилия по достижению прекращения огня должны стать естественным следствием нынешнего военного тупика на Украине, иначе эта страна будет окончательно разрушена, резюмировал он.
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политика, сша, россия, украина
Политика, США, Россия, Украина
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине
The Hill: конфликт на Украине подтачивает военную мощь США и множит геополитические вызовы