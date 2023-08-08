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СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине - РИА Новости, 08.08.2023
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21:28 08.08.2023 (обновлено: 21:32 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888947188.html
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине
Затянувшийся украинский конфликт подтачивает военный ресурс США, который жизненно необходим для противостояния геополитическим вызовам в других регионах, пишет... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T21:28
2023-08-08T21:32
политика
сша
россия
украина
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Затянувшийся украинский конфликт подтачивает военный ресурс США, который жизненно необходим для противостояния геополитическим вызовам в других регионах, пишет обозреватель The Hill Брахма Челлани."Изматывающий характер украинского конфликта показывает, что он зашел в тупик на поле боя. &lt;…&gt; Углубление участия Америки &lt;…&gt; может только истощить ее военные возможности. Это подорвет мощь США во время растущих проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", — напомнил автор.Челлани отметил, что боестолкновения показали уязвимости Запада. Соединенные Штаты пытались обескровить Россию, но именно Вашингтон, а не Москва опустошил свои склады с оружием, заметил колумнист.Дипломатические усилия по достижению прекращения огня должны стать естественным следствием нынешнего военного тупика на Украине, иначе эта страна будет окончательно разрушена, резюмировал он.
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политика, сша, россия, украина
Политика, США, Россия, Украина
СМИ: США попали в ловушку Путина на Украине

The Hill: конфликт на Украине подтачивает военную мощь США и множит геополитические вызовы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Затянувшийся украинский конфликт подтачивает военный ресурс США, который жизненно необходим для противостояния геополитическим вызовам в других регионах, пишет обозреватель The Hill Брахма Челлани.
«
"Изматывающий характер украинского конфликта показывает, что он зашел в тупик на поле боя. <…> Углубление участия Америки <…> может только истощить ее военные возможности. Это подорвет мощь США во время растущих проблем безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", — напомнил автор.
Челлани отметил, что боестолкновения показали уязвимости Запада. Соединенные Штаты пытались обескровить Россию, но именно Вашингтон, а не Москва опустошил свои склады с оружием, заметил колумнист.
Дипломатические усилия по достижению прекращения огня должны стать естественным следствием нынешнего военного тупика на Украине, иначе эта страна будет окончательно разрушена, резюмировал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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