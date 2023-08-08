https://ria.ru/20230808/ukraina-1888896644.html

Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленского

Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 08.08.2023

Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленского

Документ под названием "Философия украинской формулы мира", разъясняющий каждый из 10 пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:04

2023-08-08T17:04

2023-08-08T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Документ под названием "Философия украинской формулы мира", разъясняющий каждый из 10 пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине, опубликован во вторник на сайте офиса Зеленского. Согласно документу, в частности, одним из важных пунктов является радиационная и ядерная безопасности Украины, в обеспечении которой "ведущую роль играет" МАГАТЭ. Что касается продовольственной безопасности, то она возможна лишь за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу. Кроме того, план предусматривает мероприятия по восстановлению энергетической инфраструктуры, в том числе организовать "постоянную охрану международного мониторинга безопасности объектов энергосектора Украины". "Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены относительно всей ее территории в пределах международно признанных границ, как они были определены на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году", - гласит один из пунктов "формулы". Кроме того, в "мирном плане Зеленского" поднимаются вопросы экологической безопасности, недопущения эскалации конфликта, а также "восстановления справедливости" путем расследования на международном уровне. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230808/altabaeva-1888775788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, киев, ситуация в днр и лнр