https://ria.ru/20230808/ukraina-1888875539.html

WSJ: украинские войска не дошли даже до российских линий обороны

WSJ: украинские войска не дошли даже до российских линий обороны - РИА Новости, 08.08.2023

WSJ: украинские войска не дошли даже до российских линий обороны

Украинские войска в ходе контрнаступления даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, Киев был вынужден сменить тактику и не сможет обойтись... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:54

2023-08-08T15:54

2023-08-08T15:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей лавров

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Украинские войска в ходе контрнаступления даже не смогли дойти до основных линий обороны российских сил, Киев был вынужден сменить тактику и не сможет обойтись без танков Leopard 2 и другой западной военной техники, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов. "Украина все еще не достигла самой серьезной российской обороны, серий окопов, противотанковых ловушек и других препятствий. Военные эксперты говорят, что Украине скорее всего понадобятся танки Leopard 2 и другая предоставляемая Западом военная техника, чтобы продвигаться через эти линии. Чтобы сохранить эту технику, которую они теряли в большом количестве на минных полях в начале июня, украинские военные сменили тактику", - говорится в материале издания. Теперь во главе украинского контрнаступления стоит пехота, которая проходит через минные поля пешком. Отмечается, что их собрали из других подразделений и резерва. Украинские военные также сообщают газете о больших потерях на минных полях. Военные заявили, что после изменений в тактике в украинских войсках считают возможным прорыв в их контрнаступлении. Ранее газета New York Times со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков писала, что украинские военные, прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230808/oshibka-1888873635.html

https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, в мире