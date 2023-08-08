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Будут судить: в США раскрыли, что ждет Зеленского осенью - РИА Новости, 08.08.2023
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14:52 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888861268.html
Будут судить: в США раскрыли, что ждет Зеленского осенью
Будут судить: в США раскрыли, что ждет Зеленского осенью - РИА Новости, 08.08.2023
Будут судить: в США раскрыли, что ждет Зеленского осенью
Западные страны могут уже осенью сделать выводы о провальном контрнаступлении, предпринятом президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего фронт начнет... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:52
2023-08-08T14:52
политика
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Западные страны могут уже осенью сделать выводы о провальном контрнаступлении, предпринятом президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего фронт начнет замораживаться, пишет обозреватель американского портала Vox Джен Кирби."Осень 2023 года точно не является официальным дедлайном, но, скорее всего, это будут сроки, по которым многие западные правительства будут судить об успехе или неудаче Украины", — говорится в статье.По мнению колумниста, если фронт продолжит оставаться таким же статичным в течение следующего года, это приведет к его заморозке.Кирби также отметила проблемы с нехваткой живой силы у ВСУ. По ее словам, Киев уже бросил в бой часть резервов. Однако это может сыграть с Зеленским злую шутку, поскольку лишит его возможности реагировать на резкие неблагоприятные для украинской армии изменения на фронте, резюмируется в публикации.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Будут судить: в США раскрыли, что ждет Зеленского осенью

Vox: конфликт на Украине заморозится осенью из-за поражений ВСУ и смены политики Запада

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Западные страны могут уже осенью сделать выводы о провальном контрнаступлении, предпринятом президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего фронт начнет замораживаться, пишет обозреватель американского портала Vox Джен Кирби.
«
"Осень 2023 года точно не является официальным дедлайном, но, скорее всего, это будут сроки, по которым многие западные правительства будут судить об успехе или неудаче Украины", — говорится в статье.
По мнению колумниста, если фронт продолжит оставаться таким же статичным в течение следующего года, это приведет к его заморозке.
Кирби также отметила проблемы с нехваткой живой силы у ВСУ. По ее словам, Киев уже бросил в бой часть резервов. Однако это может сыграть с Зеленским злую шутку, поскольку лишит его возможности реагировать на резкие неблагоприятные для украинской армии изменения на фронте, резюмируется в публикации.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Вчера, 15:30
 
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