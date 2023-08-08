https://ria.ru/20230808/ukraina-1888806466.html

В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета

В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета - РИА Новости, 08.08.2023

В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета

Консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре, сообщил глава офиса Владимира... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:04

2023-08-08T12:04

2023-08-08T12:09

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности. "Мы также договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года", - приводит слова Ермака сайт офиса Зеленского. Кроме того, Ермак напомнил, что параллельно начаты переговоры с США о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути в НАТО, как это предусмотрено Совместной декларацией. Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887858558.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, ситуация в днр и лнр