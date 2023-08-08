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В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета - РИА Новости, 08.08.2023
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12:04 08.08.2023 (обновлено: 12:09 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888806466.html
В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета
В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета - РИА Новости, 08.08.2023
В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета
Консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре, сообщил глава офиса Владимира... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:04
2023-08-08T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности. "Мы также договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года", - приводит слова Ермака сайт офиса Зеленского. Кроме того, Ермак напомнил, что параллельно начаты переговоры с США о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути в НАТО, как это предусмотрено Совместной декларацией. Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
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в мире, украина, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Ермак, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве хотят начать консультации по гарантиям безопасности до конца лета

Ермак: консультации по гарантиям безопасности для Украины начнутся в августе-сентябре

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами-подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре, сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности.
"Мы также договорились со всеми странами, которые являются подписантами декларации в Вильнюсе и которые присоединились к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года", - приводит слова Ермака сайт офиса Зеленского. Кроме того, Ермак напомнил, что параллельно начаты переговоры с США о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на пути в НАТО, как это предусмотрено Совместной декларацией.
Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
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