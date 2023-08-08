https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html

“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат

“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат - РИА Новости, 08.08.2023

“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат

Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении утраченных земель не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:25

2023-08-08T11:25

2023-08-08T11:38

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении утраченных земель не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному краху, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.“Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает”, – прокомментировал он выступления президента Украины.Никсон также отметил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех.“Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, – резюмировал журналист.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230808/altabaeva-1888775788.html

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888772392.html

украина

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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16