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“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат - РИА Новости, 08.08.2023
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11:25 08.08.2023 (обновлено: 11:38 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ukraina-1888797880.html
“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат
“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат - РИА Новости, 08.08.2023
“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат
Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении утраченных земель не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:25
2023-08-08T11:38
в мире
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россия
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении утраченных земель не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному краху, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.“Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает”, – прокомментировал он выступления президента Украины.Никсон также отметил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех.“Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, – резюмировал журналист.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230808/altabaeva-1888775788.html
https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888772392.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
“Ничто не поможет”: в США заявили, что Россия поставила Украине мат

Журналист Никсон: никакое западное вооружение не поможет Украине выиграть

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении утраченных земель не имеют под собой никаких оснований, так как страна уже близка к полному краху, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
“Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает”, – прокомментировал он выступления президента Украины.
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Никсон также отметил, что авиация и флот России одни из самых лучших в мире, поэтому у Украины, не располагающей подобными силами, абсолютно нет шансов на успех.
“Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат”, – резюмировал журналист.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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В миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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