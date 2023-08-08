Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления
© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
© Фото : Ukrainian Presidential press service
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Михаил Катков. США и Евросоюз зимой могут принудить Киев к миру, предполагают западные СМИ. Там устали от требований о поставках оружия и неспособности Украины воспользоваться полученными ресурсами. К чему это приведет — в материале РИА Новости.
Мрачное предсказание
Немецкая газета Die Welt пишет, что ВСУ продвигаются вперед "со скоростью улитки", а скоро и вовсе остановятся, ничего не добившись. В октябре пойдут дожди, потом ударят морозы, и на Западе задумаются о перемирии.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
В успехи Киева больше не верят. Хотя, признает издание, в провале контрнаступления виноваты и страны НАТО: мало поставляют снарядов, танков и систем ПВО, до сих пор не дали истребители, медленно обучают солдат ВСУ. "Нужно сказать честно: Запад обрекает Украину на голодную смерть", — говорится в статье.
Покровители Киева все больше склоняются к заморозке конфликта. Украина надолго попрощается с 17 процентами территории, уверены в Die Welt. Линия боевого соприкосновения превратится во временную границу, а противостояние продолжится по "корейскому сценарию".
Для украинцев это будет тяжелым испытанием, отмечает издание. Их не примут в НАТО и Евросоюз. Иностранных инвестиций не будет. Боевой дух ВСУ ослабеет.
© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
В американской The New York Times проблемы контрнаступления увязали с отказом от тактики НАТО. Вместо того чтобы атаковать механизированными группами, украинцы сосредоточились на изматывании российской армии артиллерийскими ударами, бросая в бой пехоту.
Результат — большие потери. В США обеспокоены тем, что Киев неэффективно расходует дефицитные боеприпасы. "Надежды НАТО на успехи украинских формирований, оснащенных передовым оружием, не оправдались", — заключают авторы статьи.
Черная метка
Западные политики все чаще обвиняют Киев в неблагодарности. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе это сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Американские СМИ тут же сообщили, что Зеленский не раз выводил из себя и Джо Байдена.
Через две недели глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач в телеинтервью заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. В Киеве попытались отчитать за эту неделикатность польского посла, что возмутило премьер-министра Матеуша Моравецкого, указавшего украинским властям на недопустимость подобных "ошибок".
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
На этом фоне представители Киева обсуждали с Вашингтоном гарантии безопасности. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что рамки переговоров установили на недавнем саммите НАТО. Там члены G7, а не Североатлантического альянса, пообещали Украине некие "обязательства". При этом никто и нигде не упоминал о возможности отправки войск в зону конфликта.
В СМИ проводили параллели с Израилем и Южной Кореей. Между тем, согласно опросу CNN и социологической службы SSRS, 51 процент американцев уверен, что Вашингтон уже сделал достаточно для Киева.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Новые горизонты
По словам украинского политолога Константина Бондаренко, если год назад на Западе большинство считало, что Киев надо поддерживать до победного конца, то сейчас все заметнее колебания. "Весной 2024-го — выборы Европарламента, осенью — президента США. В Великобритании, Франции и Германии нарастают кризисные явления. Оппозиция везде относится к Украине заметно прохладнее, чем действующие власти. Раньше была уверенность в том, что страны Запада будут помогать Украине столько, сколько потребуется. Теперь ясно, что они не продержатся и 2-3 года", — сообщил Бондаренко в интервью местным СМИ.
Его коллега Руслан Бортник полагает, что контрнаступление ВСУ свелось к боям за "избушку лесника". Западные советники рекомендовали Генштабу Украины нанести один мощный удар на южном направлении еще в июне, но главком Валерий Залужный слишком опасался российской контратаки, поэтому поставил задачу не выиграть, а не проиграть.
© Официальная страница Владимира Зеленского в TwitterСовещание с Владимиром Зеленским
© Официальная страница Владимира Зеленского в Twitter
Совещание с Владимиром Зеленским
"В октябре могут начаться переговоры о перемирии. И Украине предлагают гарантии, слабее тех, что были в Будапештском меморандуме. Вместе с тем, судя по динамике общественного мнения, через полтора года за скорейшее прекращение боевых действий выступит уже большинство украинцев", — объяснил одному из СМИ Бортник.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, не стоит абсолютизировать описанный Die Welt сценарий. "Скандалы между Киевом и Западом сигнализируют о разочаровании европейских и американских политиков. Они хотят получить хоть что-то от украинцев, а у них ничего нет. Соответственно, возникают рассуждения о завершении активной фазы противостояния и, как следствие, сокращении помощи", — отмечает аналитик.
Денисов не исключает, что в результате боевые действия ослабеют до уровня 2015-2021-го. Это не назовешь миром или перемирием, но жертв будет гораздо меньше.