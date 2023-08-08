https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления

Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления - РИА Новости, 08.08.2023

Нашли крайнего. Запад решил отомстить Украине за провал контрнаступления

США и Евросоюз зимой могут принудить Киев к миру, предполагают западные СМИ. Там устали от требований о поставках оружия и неспособности Украины воспользоваться РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:03

украина

киев

сша

руслан бортник

константин бондаренко

нато

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Михаил Катков. США и Евросоюз зимой могут принудить Киев к миру, предполагают западные СМИ. Там устали от требований о поставках оружия и неспособности Украины воспользоваться полученными ресурсами. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Мрачное предсказаниеНемецкая газета Die Welt пишет, что ВСУ продвигаются вперед "со скоростью улитки", а скоро и вовсе остановятся, ничего не добившись. В октябре пойдут дожди, потом ударят морозы, и на Западе задумаются о перемирии.В успехи Киева больше не верят. Хотя, признает издание, в провале контрнаступления виноваты и страны НАТО: мало поставляют снарядов, танков и систем ПВО, до сих пор не дали истребители, медленно обучают солдат ВСУ. "Нужно сказать честно: Запад обрекает Украину на голодную смерть", — говорится в статье.Покровители Киева все больше склоняются к заморозке конфликта. Украина надолго попрощается с 17 процентами территории, уверены в Die Welt. Линия боевого соприкосновения превратится во временную границу, а противостояние продолжится по "корейскому сценарию".Для украинцев это будет тяжелым испытанием, отмечает издание. Их не примут в НАТО и Евросоюз. Иностранных инвестиций не будет. Боевой дух ВСУ ослабеет.В американской The New York Times проблемы контрнаступления увязали с отказом от тактики НАТО. Вместо того чтобы атаковать механизированными группами, украинцы сосредоточились на изматывании российской армии артиллерийскими ударами, бросая в бой пехоту.Результат — большие потери. В США обеспокоены тем, что Киев неэффективно расходует дефицитные боеприпасы. "Надежды НАТО на успехи украинских формирований, оснащенных передовым оружием, не оправдались", — заключают авторы статьи.Черная меткаЗападные политики все чаще обвиняют Киев в неблагодарности. На июльском саммите НАТО в Вильнюсе это сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Американские СМИ тут же сообщили, что Зеленский не раз выводил из себя и Джо Байдена.Через две недели глава президентского бюро международной политики Польши Марчин Пшидач в телеинтервью заявил, что Украине следовало бы высоко ценить помощь Варшавы. В Киеве попытались отчитать за эту неделикатность польского посла, что возмутило премьер-министра Матеуша Моравецкого, указавшего украинским властям на недопустимость подобных "ошибок".На этом фоне представители Киева обсуждали с Вашингтоном гарантии безопасности. Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер подчеркнул, что рамки переговоров установили на недавнем саммите НАТО. Там члены G7, а не Североатлантического альянса, пообещали Украине некие "обязательства". При этом никто и нигде не упоминал о возможности отправки войск в зону конфликта.В СМИ проводили параллели с Израилем и Южной Кореей. Между тем, согласно опросу CNN и социологической службы SSRS, 51 процент американцев уверен, что Вашингтон уже сделал достаточно для Киева.Новые горизонтыПо словам украинского политолога Константина Бондаренко, если год назад на Западе большинство считало, что Киев надо поддерживать до победного конца, то сейчас все заметнее колебания. "Весной 2024-го — выборы Европарламента, осенью — президента США. В Великобритании, Франции и Германии нарастают кризисные явления. Оппозиция везде относится к Украине заметно прохладнее, чем действующие власти. Раньше была уверенность в том, что страны Запада будут помогать Украине столько, сколько потребуется. Теперь ясно, что они не продержатся и 2-3 года", — сообщил Бондаренко в интервью местным СМИ.Его коллега Руслан Бортник полагает, что контрнаступление ВСУ свелось к боям за "избушку лесника". Западные советники рекомендовали Генштабу Украины нанести один мощный удар на южном направлении еще в июне, но главком Валерий Залужный слишком опасался российской контратаки, поэтому поставил задачу не выиграть, а не проиграть."В октябре могут начаться переговоры о перемирии. И Украине предлагают гарантии, слабее тех, что были в Будапештском меморандуме. Вместе с тем, судя по динамике общественного мнения, через полтора года за скорейшее прекращение боевых действий выступит уже большинство украинцев", — объяснил одному из СМИ Бортник.По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, не стоит абсолютизировать описанный Die Welt сценарий. "Скандалы между Киевом и Западом сигнализируют о разочаровании европейских и американских политиков. Они хотят получить хоть что-то от украинцев, а у них ничего нет. Соответственно, возникают рассуждения о завершении активной фазы противостояния и, как следствие, сокращении помощи", — отмечает аналитик.Денисов не исключает, что в результате боевые действия ослабеют до уровня 2015-2021-го. Это не назовешь миром или перемирием, но жертв будет гораздо меньше.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887403235.html

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