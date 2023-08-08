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Эксперт назвал угрозы Киева пиратскими - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 08.08.2023 (обновлено: 07:30 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ugrozy-1888769209.html
Эксперт назвал угрозы Киева пиратскими
Эксперт назвал угрозы Киева пиратскими - РИА Новости, 08.08.2023
Эксперт назвал угрозы Киева пиратскими
Угрозы Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими, но ситуацию в регионе эти попытки не изменят, сказал РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:25
2023-08-08T07:30
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
сергей горбачев
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Угрозы Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими, но ситуацию в регионе эти попытки не изменят, сказал РИА Новости военный эксперт Сергей Горбачев. Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки. Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания. "Всякого рода упования на дроны и дальнобойные ракеты, которые, безусловно, представляют опасность, они бесперспективны. Потому что современная война - это использование различных сил и средств, методов. В этом смысле у Украины нет никакого потенциала. Террористические, пиратские действия со стороны Киева возможны, но они погоду не сделают. У нас достаточно сил при определенных командах и политической воле, чтобы полностью доминировать в Черном море при нейтралитете Турции. Заявление Зеленского связано только с одним - продлить свое политическое и и физическое житие", - сказал Горбачев. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230807/rossiya-1888710609.html
https://ria.ru/20230805/bpla-1888372115.html
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россия, владимир зеленский, сергей горбачев, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, украина, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Горбачев, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Украина, Черное море, Безопасность
Эксперт назвал угрозы Киева пиратскими

Военный эксперт Сергей Горбачев назвал пиратскими угрозы Киева судам в Черном море

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМалый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") "Аккерман" Военно-морских сил Украины
Малый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 (Гюрза-М) Аккерман Военно-морских сил Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Малый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") "Аккерман" Военно-морских сил Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Угрозы Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими, но ситуацию в регионе эти попытки не изменят, сказал РИА Новости военный эксперт Сергей Горбачев.
Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки. Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Зеленский угрожает "оставить Россию без судов" при блокаде Черного моря
Вчера, 18:25
"Всякого рода упования на дроны и дальнобойные ракеты, которые, безусловно, представляют опасность, они бесперспективны. Потому что современная война - это использование различных сил и средств, методов. В этом смысле у Украины нет никакого потенциала. Террористические, пиратские действия со стороны Киева возможны, но они погоду не сделают. У нас достаточно сил при определенных командах и политической воле, чтобы полностью доминировать в Черном море при нейтралитете Турции. Заявление Зеленского связано только с одним - продлить свое политическое и и физическое житие", - сказал Горбачев.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Истребитель Су-30 подняли на перехват беспилотника ВВС США над Черным морем
5 августа, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийСергей ГорбачевВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTУкраинаЧерное мореБезопасность
 
 
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