Эксперт назвал угрозы Киева пиратскими
Военный эксперт Сергей Горбачев назвал пиратскими угрозы Киева судам в Черном море
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМалый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") "Аккерман" Военно-морских сил Украины
Малый бронированных артиллерийский катер проекта 58155 ("Гюрза-М") "Аккерман" Военно-морских сил Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Угрозы Зеленского оставить Россию без судов в Черном море являются пиратскими и террористическими, но ситуацию в регионе эти попытки не изменят, сказал РИА Новости военный эксперт Сергей Горбачев.
Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без судов, если продолжит "блокировать" зерновой коридор в Черном море после своего выхода из зерновой сделки. Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию Nacion. Запись интервью опубликована на Youtube-канале издания.
"Всякого рода упования на дроны и дальнобойные ракеты, которые, безусловно, представляют опасность, они бесперспективны. Потому что современная война - это использование различных сил и средств, методов. В этом смысле у Украины нет никакого потенциала. Террористические, пиратские действия со стороны Киева возможны, но они погоду не сделают. У нас достаточно сил при определенных командах и политической воле, чтобы полностью доминировать в Черном море при нейтралитете Турции. Заявление Зеленского связано только с одним - продлить свое политическое и и физическое житие", - сказал Горбачев.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.