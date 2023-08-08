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"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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09:31 08.08.2023 (обновлено: 15:04 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/ugroza-1888780478.html
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ
Ложь президента Украины Владимира Зеленского о "небесном щите" может привести к военному перевороту в стране, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:31
2023-08-08T15:04
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ложь президента Украины Владимира Зеленского о "небесном щите" может привести к военному перевороту в стране, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его от власти&quot;, — прогнозирует эксперт.Специалист обратил внимание на то, что украинский лидер стал чаще рассказывать в видеообращениях миру и своему народу о "небесном щите" ВСУ, состоящем из систем западных ПВО и авиации, который не позволяет российским военным наносить удары по целям на территории Украины. Макговерн отметил, что у Украины нет ни способных отражать российские авиаудары средств ПВО, ни самолетов и что Зеленский просто лжет, в отчаянии пытаясь добиться поддержки от Запада и украинцев подобными заявлениями.Этот опасный шаг может дорого стоить главе киевского режима, поскольку его слова не совпадают с реальностью, и вскоре его собственные люди могут пойти против него и устроить военный переворот, указал бывший аналитик ЦРУ.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленскому грозит военный переворот

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ложь президента Украины Владимира Зеленского о "небесном щите" может привести к военному перевороту в стране, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его от власти", — прогнозирует эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что украинский лидер стал чаще рассказывать в видеообращениях миру и своему народу о "небесном щите" ВСУ, состоящем из систем западных ПВО и авиации, который не позволяет российским военным наносить удары по целям на территории Украины. Макговерн отметил, что у Украины нет ни способных отражать российские авиаудары средств ПВО, ни самолетов и что Зеленский просто лжет, в отчаянии пытаясь добиться поддержки от Запада и украинцев подобными заявлениями.
Этот опасный шаг может дорого стоить главе киевского режима, поскольку его слова не совпадают с реальностью, и вскоре его собственные люди могут пойти против него и устроить военный переворот, указал бывший аналитик ЦРУ.
ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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