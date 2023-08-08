https://ria.ru/20230808/ugroza-1888780478.html

"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ

"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе внутри ВСУ

Ложь президента Украины Владимира Зеленского о "небесном щите" может привести к военному перевороту в стране, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:31

2023-08-08T09:31

2023-08-08T15:04

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ложь президента Украины Владимира Зеленского о "небесном щите" может привести к военному перевороту в стране, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его от власти", — прогнозирует эксперт.Специалист обратил внимание на то, что украинский лидер стал чаще рассказывать в видеообращениях миру и своему народу о "небесном щите" ВСУ, состоящем из систем западных ПВО и авиации, который не позволяет российским военным наносить удары по целям на территории Украины. Макговерн отметил, что у Украины нет ни способных отражать российские авиаудары средств ПВО, ни самолетов и что Зеленский просто лжет, в отчаянии пытаясь добиться поддержки от Запада и украинцев подобными заявлениями.Этот опасный шаг может дорого стоить главе киевского режима, поскольку его слова не совпадают с реальностью, и вскоре его собственные люди могут пойти против него и устроить военный переворот, указал бывший аналитик ЦРУ.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230807/kontrnastuplenie-1888674491.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато