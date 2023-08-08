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"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине - РИА Новости, 08.08.2023
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15:07 08.08.2023 (обновлено: 15:18 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине - РИА Новости, 08.08.2023
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине
Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:07
2023-08-08T15:18
в мире
украина
сша
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО&quot;, — указал эксперт.По его словам, у украинцев практически нет средств ПВО, способных остановить российские атаки с воздуха, даже баснословные системы Patriot оказались неэффективными, и теперь солдаты ВСУ стали легкой добычей для российских самолетов и вертолетов.&quot;Они ничем не могут ответить таким атакам российских военных, и это одна из причин, по которой русские наносят такие катастрофические потери ВСУ&quot;, — подытожил бывший аналитик.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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сша
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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия лишила Украину средств противовоздушной обороны

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО", — указал эксперт.

По его словам, у украинцев практически нет средств ПВО, способных остановить российские атаки с воздуха, даже баснословные системы Patriot оказались неэффективными, и теперь солдаты ВСУ стали легкой добычей для российских самолетов и вертолетов.
«

"Они ничем не могут ответить таким атакам российских военных, и это одна из причин, по которой русские наносят такие катастрофические потери ВСУ", — подытожил бывший аналитик.

Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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