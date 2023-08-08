https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине - РИА Новости, 08.08.2023
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине
Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:07
2023-08-08T15:07
2023-08-08T15:18
в мире
украина
сша
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816161755_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_f186447c3989da8a9f756a92b8117515.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom."То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО", — указал эксперт.По его словам, у украинцев практически нет средств ПВО, способных остановить российские атаки с воздуха, даже баснословные системы Patriot оказались неэффективными, и теперь солдаты ВСУ стали легкой добычей для российских самолетов и вертолетов."Они ничем не могут ответить таким атакам российских военных, и это одна из причин, по которой русские наносят такие катастрофические потери ВСУ", — подытожил бывший аналитик.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230808/oruzhie-1888844534.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816161755_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_985a5a17b59c364ab9166c1e0ffdc0ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия лишила Украину средств противовоздушной обороны