https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html

"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине

"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине - РИА Новости, 08.08.2023

"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине

Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:07

2023-08-08T15:07

2023-08-08T15:18

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украина

сша

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские военные оставили Украину без средств противовоздушной обороны, что привело к большим потерям ВСУ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom."То, что произошло, в частности, за последние четыре месяца, – это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могли летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО", — указал эксперт.По его словам, у украинцев практически нет средств ПВО, способных остановить российские атаки с воздуха, даже баснословные системы Patriot оказались неэффективными, и теперь солдаты ВСУ стали легкой добычей для российских самолетов и вертолетов."Они ничем не могут ответить таким атакам российских военных, и это одна из причин, по которой русские наносят такие катастрофические потери ВСУ", — подытожил бывший аналитик.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.

https://ria.ru/20230808/oruzhie-1888844534.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)