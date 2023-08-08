"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе
Foreign Policy: Россия может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия может воспользоваться уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для установления большего контроля над регионом, пишет обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy.
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"На северном фланге НАТО, особенно в Арктике и находящихся рядом с ней районах, все еще вызывает тревогу существенные несоблюдения рядом ключевых членов альянса своих обязательств", — говорится в материале.
Журналист утверждает, что НАТО должна заставить своих членов на севере ограничить доступ России и Китая в Арктике, поскольку они получили большее влияние в этом регионе и могут использовать его против незащищенного фланга альянса, поскольку его военное присутствие здесь минимально.
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"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина", — подытожил Грэй.
Ранее Financial Times сообщали об опасениях западных стран в том, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона