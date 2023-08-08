https://ria.ru/20230808/trevoga-1888836438.html

"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе

"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе - РИА Новости, 08.08.2023

"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе

Россия может воспользоваться уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для установления большего контроля над регионом, пишет обозреватель Александр... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:17

2023-08-08T13:17

2023-08-08T13:17

россия

владимир путин

арктика

китай

нато

в мире

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия может воспользоваться уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для установления большего контроля над регионом, пишет обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy."На северном фланге НАТО, особенно в Арктике и находящихся рядом с ней районах, все еще вызывает тревогу существенные несоблюдения рядом ключевых членов альянса своих обязательств", — говорится в материале.Журналист утверждает, что НАТО должна заставить своих членов на севере ограничить доступ России и Китая в Арктике, поскольку они получили большее влияние в этом регионе и могут использовать его против незащищенного фланга альянса, поскольку его военное присутствие здесь минимально."Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина", — подытожил Грэй.Ранее Financial Times сообщали об опасениях западных стран в том, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона

https://ria.ru/20230805/manevr-1888338694.html

россия

арктика

китай

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россия, владимир путин, арктика, китай, нато, в мире