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"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе - РИА Новости, 08.08.2023
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13:17 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/trevoga-1888836438.html
"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе
"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе - РИА Новости, 08.08.2023
"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе
Россия может воспользоваться уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для установления большего контроля над регионом, пишет обозреватель Александр... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:17
2023-08-08T13:17
россия
владимир путин
арктика
китай
нато
в мире
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия может воспользоваться уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для установления большего контроля над регионом, пишет обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy.&quot;На северном фланге НАТО, особенно в Арктике и находящихся рядом с ней районах, все еще вызывает тревогу существенные несоблюдения рядом ключевых членов альянса своих обязательств&quot;, — говорится в материале.Журналист утверждает, что НАТО должна заставить своих членов на севере ограничить доступ России и Китая в Арктике, поскольку они получили большее влияние в этом регионе и могут использовать его против незащищенного фланга альянса, поскольку его военное присутствие здесь минимально.&quot;Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина&quot;, — подытожил Грэй.Ранее Financial Times сообщали об опасениях западных стран в том, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона
https://ria.ru/20230805/manevr-1888338694.html
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россия, владимир путин, арктика, китай, нато, в мире
Россия, Владимир Путин, Арктика, Китай, НАТО, В мире
"Вызывает тревогу". На Западе испугались шага Путина в ключевом регионе

Foreign Policy: Россия может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами, участвующими в заседаниях Евразийского межправительственного совета и совета глав правительств СНГ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия может воспользоваться уязвимостью Североатлантического альянса в Арктике для установления большего контроля над регионом, пишет обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy.
«

"На северном фланге НАТО, особенно в Арктике и находящихся рядом с ней районах, все еще вызывает тревогу существенные несоблюдения рядом ключевых членов альянса своих обязательств", — говорится в материале.

Журналист утверждает, что НАТО должна заставить своих членов на севере ограничить доступ России и Китая в Арктике, поскольку они получили большее влияние в этом регионе и могут использовать его против незащищенного фланга альянса, поскольку его военное присутствие здесь минимально.
«

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина", — подытожил Грэй.

Ранее Financial Times сообщали об опасениях западных стран в том, что Россия может усилить свое влияние в Арктике и получить свободный доступ к богатым природным ресурсам этого региона
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