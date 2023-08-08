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В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо - РИА Новости, 08.08.2023
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15:18 08.08.2023 (обновлено: 16:16 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/tornado-1888868276.html
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо - РИА Новости, 08.08.2023
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо
Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:18
2023-08-08T16:16
в мире
кахраманмараш
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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet. "На кадрах, снятых мобильным телефоном, зафиксировано продвижение смерча по полю и проезд грузового автомобиля", — рассказали в издании.Торнадо также зафиксировали и с вертолета, пролетавшего в тот момент над угольным месторождением.Данных о нанесенном смерчем ущербе пока нет.
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в мире, кахраманмараш
В мире, Кахраманмараш
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо

В турецкой провинции Кахраманмараш очевидцы засняли гигантский торнадо

Кадр видео торнадо в турецкой провинции Кахраманмараш
Кадр видео торнадо в турецкой провинции Кахраманмараш
Кадр видео торнадо в турецкой провинции Кахраманмараш
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet.
"На кадрах, снятых мобильным телефоном, зафиксировано продвижение смерча по полю и проезд грузового автомобиля", — рассказали в издании.
Торнадо также зафиксировали и с вертолета, пролетавшего в тот момент над угольным месторождением.
Данных о нанесенном смерчем ущербе пока нет.
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В миреКахраманмараш
 
 
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