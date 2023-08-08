https://ria.ru/20230808/tornado-1888868276.html

В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо

В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо - РИА Новости, 08.08.2023

В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо

Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T15:18

2023-08-08T15:18

2023-08-08T16:16

в мире

кахраманмараш

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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet. "На кадрах, снятых мобильным телефоном, зафиксировано продвижение смерча по полю и проезд грузового автомобиля", — рассказали в издании.Торнадо также зафиксировали и с вертолета, пролетавшего в тот момент над угольным месторождением.Данных о нанесенном смерчем ущербе пока нет.

https://ria.ru/20230807/tornado-1888746512.html

кахраманмараш

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в мире, кахраманмараш