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В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо - РИА Новости, 08.08.2023
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо
Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T15:18
2023-08-08T15:18
2023-08-08T16:16
в мире
кахраманмараш
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АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. Очевидцы засняли гигантский торнадо, образовавшийся на угольном месторождении в районе Афшин турецкой провинции Кахраманмараш, пишет газета Hürriyet. "На кадрах, снятых мобильным телефоном, зафиксировано продвижение смерча по полю и проезд грузового автомобиля", — рассказали в издании.Торнадо также зафиксировали и с вертолета, пролетавшего в тот момент над угольным месторождением.Данных о нанесенном смерчем ущербе пока нет.
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в мире, кахраманмараш
В Турции очевидцы засняли гигантский торнадо
В турецкой провинции Кахраманмараш очевидцы засняли гигантский торнадо