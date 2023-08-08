Рейтинг@Mail.ru
СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/titul-1888938431.html
СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи
СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи
На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул принца Гарри "Его Королевское Высочество", сообщает во вторник телеканал GBN. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T20:03
2023-08-08T20:03
в мире
великобритания
меган маркл
северная америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул принца Гарри "Его Королевское Высочество", сообщает во вторник телеканал GBN. "Титул Его Королевского Высочества (HRH) принца Гарри наконец-то удален с сайта королевской семьи спустя три года после того, как было решено, что он лишится его", - передает канал. Помимо этого, в разделе сайта, посвященном королевской семье, изображение с принцем Гарри помещено ниже на странице, почти в самом конце списка членов королевской семьи, говорится в материале телеканала. В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Вскоре после этого Букингемский дворец сообщил, что с весны этого года герцог и герцогиня Сассекские перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества".
https://ria.ru/20230719/garri-1885105735.html
https://ria.ru/20230627/sud-1880777444.html
великобритания
северная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:1902:1426_1920x0_80_0_0_9b729217262355e1e4f56eb8358636fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, меган маркл, северная америка
В мире, Великобритания, Меган Маркл, Северная Америка
СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи

GBN: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи Великобритании

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул принца Гарри "Его Королевское Высочество", сообщает во вторник телеканал GBN.
«
"Титул Его Королевского Высочества (HRH) принца Гарри наконец-то удален с сайта королевской семьи спустя три года после того, как было решено, что он лишится его", - передает канал.
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл уже не живут вместе
19 июля, 18:04
Помимо этого, в разделе сайта, посвященном королевской семье, изображение с принцем Гарри помещено ниже на странице, почти в самом конце списка членов королевской семьи, говорится в материале телеканала.
В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Вскоре после этого Букингемский дворец сообщил, что с весны этого года герцог и герцогиня Сассекские перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества".
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Адвокаты MGN: принц Гарри не заслуживает больше 500 фунтов компенсации
27 июня, 18:56
 
В миреВеликобританияМеган МарклСеверная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала