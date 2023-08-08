https://ria.ru/20230808/titul-1888938431.html

СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи

СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: титул принца Гарри убрали с официального сайта королевской семьи

На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул принца Гарри "Его Королевское Высочество", сообщает во вторник телеканал GBN. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T20:03

2023-08-08T20:03

2023-08-08T20:03

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великобритания

меган маркл

северная америка

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул принца Гарри "Его Королевское Высочество", сообщает во вторник телеканал GBN. "Титул Его Королевского Высочества (HRH) принца Гарри наконец-то удален с сайта королевской семьи спустя три года после того, как было решено, что он лишится его", - передает канал. Помимо этого, в разделе сайта, посвященном королевской семье, изображение с принцем Гарри помещено ниже на странице, почти в самом конце списка членов королевской семьи, говорится в материале телеканала. В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Вскоре после этого Букингемский дворец сообщил, что с весны этого года герцог и герцогиня Сассекские перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества".

https://ria.ru/20230719/garri-1885105735.html

https://ria.ru/20230627/sud-1880777444.html

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в мире, великобритания, меган маркл, северная америка