https://ria.ru/20230808/terrorizm-1888808364.html

С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности

С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 08.08.2023

С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности

С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:10

2023-08-08T12:10

2023-08-08T12:47

россия

национальный антитеррористический комитет рф

специальная военная операция на украине

безопасность

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы противодействия идеологии терроризма, а также выработаны меры по ее совершенствованию с учетом новых угроз, сформировавшихся на фоне проведения специальной военной операции."С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", - говорится в сообщении. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки и совершения терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр