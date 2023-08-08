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С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 08.08.2023
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12:10 08.08.2023 (обновлено: 12:47 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/terrorizm-1888808364.html
С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности
С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности - РИА Новости, 08.08.2023
С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности
С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:10
2023-08-08T12:47
россия
национальный антитеррористический комитет рф
специальная военная операция на украине
безопасность
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы противодействия идеологии терроризма, а также выработаны меры по ее совершенствованию с учетом новых угроз, сформировавшихся на фоне проведения специальной военной операции."С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", - говорится в сообщении. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки и совершения терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
С начала СВО предотвратили 188 преступлений террористической направленности

НАК сообщил о предотвращении 188 преступлений террористической направленности с начала СВО

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С февраля 2022 года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы противодействия идеологии терроризма, а также выработаны меры по ее совершенствованию с учетом новых угроз, сформировавшихся на фоне проведения специальной военной операции.
"С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков", - говорится в сообщении. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки и совершения терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНациональный антитеррористический комитет РФБезопасностьАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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