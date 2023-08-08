https://ria.ru/20230808/terminaly-1888957533.html

СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета

СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета - РИА Новости, 08.08.2023

СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета

Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:35

2023-08-08T23:35

2023-08-08T23:35

в мире

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технологии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения спутниковым интернетом пострадавших от боевых действий регионов страны, сообщает шведская газета Dagens Nyheter. Как сообщает издание, Satcube поставит на Украину терминалы, которые можно будет использовать для обеспечения доступа в интернет в районах, где из-за боевых действий "отключены мобильные и наземные сети". При этом отмечается, что, по словам гендиректора компании Якоба Каллмера, первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета. Satcube, как отметило издание Sweden Posts, на первом этапе планирует поставить на Украину в общей сложности около сотни интернет-терминалов. Терминалы компании Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Компания разрабатывает и производит портативные легкие терминалы, которые можно быстро подключить и обеспечить доступ в интернет через геостационарные спутники.

https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html

https://ria.ru/20230807/internet-1888630913.html

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в мире, украина, технологии