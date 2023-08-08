Рейтинг@Mail.ru
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/terminaly-1888957533.html
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета
Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:35
2023-08-08T23:35
в мире
украина
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832171389_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_74cf0369614584646a4714ae26dfd028.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения спутниковым интернетом пострадавших от боевых действий регионов страны, сообщает шведская газета Dagens Nyheter. Как сообщает издание, Satcube поставит на Украину терминалы, которые можно будет использовать для обеспечения доступа в интернет в районах, где из-за боевых действий "отключены мобильные и наземные сети". При этом отмечается, что, по словам гендиректора компании Якоба Каллмера, первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета. Satcube, как отметило издание Sweden Posts, на первом этапе планирует поставить на Украину в общей сложности около сотни интернет-терминалов. Терминалы компании Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Компания разрабатывает и производит портативные легкие терминалы, которые можно быстро подключить и обеспечить доступ в интернет через геостационарные спутники.
https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html
https://ria.ru/20230807/internet-1888630913.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832171389_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ebce73227271c8c1c6530a45a1e745f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, технологии
В мире, Украина, Технологии
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета

Dagens Nyheter: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения спутниковым интернетом пострадавших от боевых действий регионов страны, сообщает шведская газета Dagens Nyheter.
Как сообщает издание, Satcube поставит на Украину терминалы, которые можно будет использовать для обеспечения доступа в интернет в районах, где из-за боевых действий "отключены мобильные и наземные сети". При этом отмечается, что, по словам гендиректора компании Якоба Каллмера, первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета.
Серверное оборудование - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии
7 июля, 10:29
Satcube, как отметило издание Sweden Posts, на первом этапе планирует поставить на Украину в общей сложности около сотни интернет-терминалов.
Терминалы компании Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Компания разрабатывает и производит портативные легкие терминалы, которые можно быстро подключить и обеспечить доступ в интернет через геостационарные спутники.
Оптоволоконный кабель - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну
7 августа, 14:01
 
В миреУкраинаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала