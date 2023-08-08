https://ria.ru/20230808/terminaly-1888957533.html
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета
Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:35
2023-08-08T23:35
2023-08-08T23:35
в мире
украина
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832171389_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_74cf0369614584646a4714ae26dfd028.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения спутниковым интернетом пострадавших от боевых действий регионов страны, сообщает шведская газета Dagens Nyheter. Как сообщает издание, Satcube поставит на Украину терминалы, которые можно будет использовать для обеспечения доступа в интернет в районах, где из-за боевых действий "отключены мобильные и наземные сети". При этом отмечается, что, по словам гендиректора компании Якоба Каллмера, первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета. Satcube, как отметило издание Sweden Posts, на первом этапе планирует поставить на Украину в общей сложности около сотни интернет-терминалов. Терминалы компании Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Компания разрабатывает и производит портативные легкие терминалы, которые можно быстро подключить и обеспечить доступ в интернет через геостационарные спутники.
https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html
https://ria.ru/20230807/internet-1888630913.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832171389_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ebce73227271c8c1c6530a45a1e745f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, технологии
В мире, Украина, Технологии
СМИ: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета
Dagens Nyheter: компания Satcube поставит Украине терминалы для спутникового интернета
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, поставит Украине около сотни интернет-терминалов для обеспечения спутниковым интернетом пострадавших от боевых действий регионов страны, сообщает
шведская газета Dagens Nyheter.
Как сообщает издание, Satcube поставит на Украину терминалы, которые можно будет использовать для обеспечения доступа в интернет в районах, где из-за боевых действий "отключены мобильные и наземные сети". При этом отмечается, что, по словам гендиректора компании Якоба Каллмера, первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета.
SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии
Satcube, как отметило издание Sweden Posts, на первом этапе планирует поставить на Украину в общей сложности около сотни интернет-терминалов.
Терминалы компании Satcube могут обеспечивать скорость до 70 мегабит в секунду, что соответствует максимальной скорости телефона с подключением 4G. Компания разрабатывает и производит портативные легкие терминалы, которые можно быстро подключить и обеспечить доступ в интернет через геостационарные спутники.
Север Камчатки обеспечат устойчивым интернетом по оптоволокну