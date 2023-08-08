https://ria.ru/20230808/svpd-1888898802.html
Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране
Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране - РИА Новости, 08.08.2023
Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране
Замглавы МИД РФ Сергея Рябков в ходе консультаций с заместителями глав МИД Ирана в Тегеране обсудил перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:11
2023-08-08T17:11
2023-08-08T17:44
россия
иран
в мире
сергей рябков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_f5c6bd3b9d13aaa278fca9fce0572480.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергея Рябков в ходе консультаций с заместителями глав МИД Ирана в Тегеране обсудил перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), сообщили в МИД РФ."Основное внимание было уделено перспективам Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Подтверждён обоюдный настрой на продолжение усилий, направленных на сохранение и восстановление полнокровной реализации этих важнейших договорённостей, которые были одобрены резолюцией СБ ООН 2231 и не имеют разумной альтернативы", - говорится в сообщении о консультациях Рябкова с иранскими коллегами 7-8 августа. Подчеркивается, что Москва и Тегеран едины в понимании вызовов, с которыми столкнулся мир при осуществлении резолюции из-за проводимой США политики "максимального давления" на Иран."Подчёркнута неприемлемость любых попыток со стороны Запада навязать некие новые схемы и подходы к решению проблем, связанных с СВПД, которые предполагают нанесение ущерба законному и взаимовыгодному российско-иранскому сотрудничеству в различных областях", - отметили в российском МИД.Также Рябков обсудил обзорный процесс ДНЯО, ситуацию в ОЗХО, проблематику биобезопасности и предотвращение гонки вооружений в космосе, сообщили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230713/lavrov-1883904718.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823003284_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_7d08bf7cd4a068eaad53feef2ce353d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Россия, Иран, В мире, Сергей Рябков, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране
Замглавы МИД Рябков обсудил в Тегеране перспективы СВПД с коллегами из Ирана
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергея Рябков в ходе консультаций с заместителями глав МИД Ирана в Тегеране обсудил перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), сообщили в МИД РФ.
"Основное внимание было уделено перспективам Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Подтверждён обоюдный настрой на продолжение усилий, направленных на сохранение и восстановление полнокровной реализации этих важнейших договорённостей, которые были одобрены резолюцией СБ ООН
2231 и не имеют разумной альтернативы", - говорится в сообщении о консультациях Рябкова с иранскими коллегами 7-8 августа. Подчеркивается, что Москва
и Тегеран едины в понимании вызовов, с которыми столкнулся мир при осуществлении резолюции из-за проводимой США
политики "максимального давления" на Иран.
"Подчёркнута неприемлемость любых попыток со стороны Запада навязать некие новые схемы и подходы к решению проблем, связанных с СВПД, которые предполагают нанесение ущерба законному и взаимовыгодному российско-иранскому сотрудничеству в различных областях", - отметили в российском МИД.
Также Рябков обсудил обзорный процесс ДНЯО, ситуацию в ОЗХО, проблематику биобезопасности и предотвращение гонки вооружений в космосе, сообщили в МИД РФ.
Лавров заявил, что не испытывает оптимизма по теме СВПД