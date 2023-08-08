https://ria.ru/20230808/svpd-1888898802.html

Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране

Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране - РИА Новости, 08.08.2023

Замглавы МИД России провел переговоры по СВПД в Тегеране

Замглавы МИД РФ Сергея Рябков в ходе консультаций с заместителями глав МИД Ирана в Тегеране обсудил перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:11

2023-08-08T17:11

2023-08-08T17:44

россия

иран

в мире

сергей рябков

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергея Рябков в ходе консультаций с заместителями глав МИД Ирана в Тегеране обсудил перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), сообщили в МИД РФ."Основное внимание было уделено перспективам Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Подтверждён обоюдный настрой на продолжение усилий, направленных на сохранение и восстановление полнокровной реализации этих важнейших договорённостей, которые были одобрены резолюцией СБ ООН 2231 и не имеют разумной альтернативы", - говорится в сообщении о консультациях Рябкова с иранскими коллегами 7-8 августа. Подчеркивается, что Москва и Тегеран едины в понимании вызовов, с которыми столкнулся мир при осуществлении резолюции из-за проводимой США политики "максимального давления" на Иран."Подчёркнута неприемлемость любых попыток со стороны Запада навязать некие новые схемы и подходы к решению проблем, связанных с СВПД, которые предполагают нанесение ущерба законному и взаимовыгодному российско-иранскому сотрудничеству в различных областях", - отметили в российском МИД.Также Рябков обсудил обзорный процесс ДНЯО, ситуацию в ОЗХО, проблематику биобезопасности и предотвращение гонки вооружений в космосе, сообщили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230713/lavrov-1883904718.html

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иран

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Кирилл Волков

россия, иран, в мире, сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)