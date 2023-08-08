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В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 08.08.2023
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09:56 08.08.2023 (обновлено: 12:56 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/svo-1888782727.html
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 08.08.2023
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО
Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника военной операции в селе Нерчинский Завод, установлена причастность третьего, его объявили в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:56
2023-08-08T12:56
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
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ЧИТА, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника военной операции в селе Нерчинский Завод, установлена причастность третьего, его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Забайкалью."Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.Кроме того, установлена причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет, его объявили в розыск.По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших несколько ударов по различным частям тела, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль, уточнили в СК.В результате нападения здоровью пострадавшего причинен легкий вред. Сумма материального ущерба, по оценке следствия, составила более 800 тысяч рублей.Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил отправить участника военной операции на лечение в Читу. Навестив его в больнице, глава областной администрации сообщил, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, обследования не показали следов черепно-мозговых травм.Ранее полицейские задержали 27-летнего мужчину, ему предъявили обвинения по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК). Дело передали в Следственный комитет, который ходатайствовал перед судом об аресте фигуранта.Следователи также расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (ч. 2 ст. 280.3 УК).
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальский край
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО

В Забайкалье разыскивают третьего мужчину, причастного к избиению участника СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧИТА, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника военной операции в селе Нерчинский Завод, установлена причастность третьего, его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Забайкалью.
"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.
© Фото : Александр Осипов/TelegramВетеран СВО, избитый в Нерчинско-Заводском районе, во время встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым
Ветеран СВО, избитый в Нерчинско-Заводском районе, во время встречи с губернатором Забайкалья Александром Оисповым - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Александр Осипов/Telegram
Ветеран СВО, избитый в Нерчинско-Заводском районе, во время встречи с губернатором Забайкалья Александром Осиповым
Кроме того, установлена причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет, его объявили в розыск.
По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших несколько ударов по различным частям тела, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль, уточнили в СК.
В результате нападения здоровью пострадавшего причинен легкий вред. Сумма материального ущерба, по оценке следствия, составила более 800 тысяч рублей.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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08:00
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил отправить участника военной операции на лечение в Читу. Навестив его в больнице, глава областной администрации сообщил, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, обследования не показали следов черепно-мозговых травм.
Ранее полицейские задержали 27-летнего мужчину, ему предъявили обвинения по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК). Дело передали в Следственный комитет, который ходатайствовал перед судом об аресте фигуранта.
Следователи также расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (ч. 2 ст. 280.3 УК).
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