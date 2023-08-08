https://ria.ru/20230808/svo-1888782727.html
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО - РИА Новости, 08.08.2023
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО
Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника военной операции в селе Нерчинский Завод, установлена причастность третьего, его объявили в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:56
2023-08-08T09:56
2023-08-08T12:56
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ЧИТА, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника военной операции в селе Нерчинский Завод, установлена причастность третьего, его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Забайкалью."Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.Кроме того, установлена причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет, его объявили в розыск.По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших несколько ударов по различным частям тела, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль, уточнили в СК.В результате нападения здоровью пострадавшего причинен легкий вред. Сумма материального ущерба, по оценке следствия, составила более 800 тысяч рублей.Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил отправить участника военной операции на лечение в Читу. Навестив его в больнице, глава областной администрации сообщил, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, обследования не показали следов черепно-мозговых травм.Ранее полицейские задержали 27-летнего мужчину, ему предъявили обвинения по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК). Дело передали в Следственный комитет, который ходатайствовал перед судом об аресте фигуранта.Следователи также расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (ч. 2 ст. 280.3 УК).
https://ria.ru/20230808/kriminal-1888684733.html
https://ria.ru/20230807/uchastnik-1888664954.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальский край
В Забайкалье задержали второго подозреваемого в избиении участника СВО
В Забайкалье разыскивают третьего мужчину, причастного к избиению участника СВО
ЧИТА, 8 авг — РИА Новости. Следователи задержали второго подозреваемого в избиении участника военной операции в селе Нерчинский Завод, установлена причастность третьего, его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Забайкалью.
"Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в ведомстве.
Кроме того, установлена причастность к совершению этого же преступления еще одного местного жителя 43 лет, его объявили в розыск.
По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших несколько ударов по различным частям тела, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль, уточнили в СК.
В результате нападения здоровью пострадавшего причинен легкий вред. Сумма материального ущерба, по оценке следствия, составила более 800 тысяч рублей.
"Поймали далеко не всех". Кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
Губернатор Забайкалья Александр Осипов
поручил отправить участника военной операции на лечение в Читу
. Навестив его в больнице, глава областной администрации сообщил, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, обследования не показали следов черепно-мозговых травм.
Ранее полицейские задержали 27-летнего мужчину, ему предъявили обвинения по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК). Дело передали в Следственный комитет, который ходатайствовал перед судом об аресте фигуранта.
Следователи также расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (ч. 2 ст. 280.3 УК).
Глава Забайкалья навестил в больнице избитого участника СВО