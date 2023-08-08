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В Сухуме вспомнили о жертвах войны в Южной Осетии
В Сухуме вспомнили о жертвах войны в Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
В Сухуме вспомнили о жертвах войны в Южной Осетии
Траурная акция "Свеча памяти", посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в столице Абхазии Сухуме, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T01:07
2023-08-08T01:07
2023-08-08T01:07
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СУХУМ, 8 авг – РИА Новости. Траурная акция "Свеча памяти", посвященная 15-й годовщине грузинской агрессии в Южной Осетии, прошла в столице Абхазии Сухуме, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие началось в 23:30 (совпадает с мск) у Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Именно в это время грузинские войска начали обстрел мирно спящего Цхинвала. В акции приняли участие руководство и представители министерства культуры Абхазии, госкомитета республики по делам молодежи и спорта, торгового представительства РФ в республике, жители и гости Сухума. Участники зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним". Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Абхазии и госкомитет республики по делам молодежи и спорта. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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в мире, южная осетия, абхазия, россия
В мире, Южная Осетия, Абхазия, Россия
В Сухуме вспомнили о жертвах войны в Южной Осетии
В Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти", посвященная годовщине войны в Южной Осетии