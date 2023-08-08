https://ria.ru/20230808/sukachev-1888877619.html
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже - РИА Новости, 08.08.2023
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже
Музыкант Гарик Сукачев, оказавшийся в конце июля в больнице, снова готов выступать. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил о том, что планирует 20 августа... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:16
2023-08-08T16:16
2023-08-08T16:49
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев, оказавшийся в конце июля в больнице, снова готов выступать. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил о том, что планирует 20 августа дать концерт в Воронеже. "Внимание! 20 августа Гарик Сукачев выступает в Воронеже на фестивале "Чернозем", — говорится в тексте публикации.Там же отмечается, что билеты, приобретенные на отмененный ранее концерт в Воронеже, действительны на новое мероприятие.В конце июля Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Артист не раскрыл свой диагноз, но опроверг слухи о том, что попал в больницу из-за проблем с алкоголем. По его словам, на это у него нет ни времени, ни здоровья. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Гарик Сукачев, Воронеж, Знаменитости, знаменитость
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже
Музыкант Гарик Сукачев, попавший в конце июля в больницу, анонсировал концерт в Воронеже
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Музыкант Гарик Сукачев, оказавшийся в конце июля в больнице, снова готов выступать. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил
о том, что планирует 20 августа дать концерт в Воронеже.
«
"Внимание! 20 августа Гарик Сукачев выступает в Воронеже на фестивале "Чернозем", — говорится в тексте публикации.
Там же отмечается, что билеты, приобретенные на отмененный ранее концерт в Воронеже, действительны на новое мероприятие.
В конце июля Гарика Сукачева
госпитализировали из-за ухудшения здоровья.
Артист не раскрыл свой диагноз, но опроверг слухи о том, что попал в больницу из-за проблем с алкоголем. По его словам, на это у него нет ни времени, ни здоровья.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации