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Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже - РИА Новости, 08.08.2023
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Шоубиз
 
16:16 08.08.2023 (обновлено: 16:49 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/sukachev-1888877619.html
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже - РИА Новости, 08.08.2023
Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже
Музыкант Гарик Сукачев, оказавшийся в конце июля в больнице, снова готов выступать. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил о том, что планирует 20 августа... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T16:16
2023-08-08T16:49
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев, оказавшийся в конце июля в больнице, снова готов выступать. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил о том, что планирует 20 августа дать концерт в Воронеже. &quot;Внимание! 20 августа Гарик Сукачев выступает в Воронеже на фестивале &quot;Чернозем&quot;, — говорится в тексте публикации.Там же отмечается, что билеты, приобретенные на отмененный ранее концерт в Воронеже, действительны на новое мероприятие.В конце июля Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Артист не раскрыл свой диагноз, но опроверг слухи о том, что попал в больницу из-за проблем с алкоголем. По его словам, на это у него нет ни времени, ни здоровья. Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887238414.html
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Выписавшийся из больницы Гарик Сукачев анонсировал концерт в Воронеже

Музыкант Гарик Сукачев, попавший в конце июля в больницу, анонсировал концерт в Воронеже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМузыкант Гарик Сукачев
Музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Музыкант Гарик Сукачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев, оказавшийся в конце июля в больнице, снова готов выступать. На своей странице "ВКонтакте" он сообщил о том, что планирует 20 августа дать концерт в Воронеже.
«

"Внимание! 20 августа Гарик Сукачев выступает в Воронеже на фестивале "Чернозем", — говорится в тексте публикации.

Там же отмечается, что билеты, приобретенные на отмененный ранее концерт в Воронеже, действительны на новое мероприятие.
В конце июля Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья.
Артист не раскрыл свой диагноз, но опроверг слухи о том, что попал в больницу из-за проблем с алкоголем. По его словам, на это у него нет ни времени, ни здоровья.
Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) — советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат Солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".
Рок-музыкант Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы после госпитализации
30 июля, 19:26
 
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