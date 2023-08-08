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В Туле стартовала стажировка преподавателей из СНГ

В Туле стартовала стажировка преподавателей из СНГ - РИА Новости, 08.08.2023

В Туле стартовала стажировка преподавателей из СНГ

В Туле на базе университета Льва Толстого и представительства музея-заповедника "Куликово поле" реализована образовательная программа в рамках... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:43

2023-08-08T17:43

2023-08-08T17:43

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Туле на базе университета Льва Толстого и представительства музея-заповедника "Куликово поле" реализована образовательная программа в рамках историко-просветительского проекта "Летний институт, сообщили в управлении по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого.Проект впервые реализуется в 2023 году по поручению и при поддержке Минобрнауки РФ для преподавателей и исследователей из ведущих вузовских и научных центров государств-участников Содружества Независимых Государств. Цель проекта –вовлечение исследователей и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России и формирование постоянной площадки взаимодействия."Музей-заповедник "Куликово поле" в рамках встреч "Летнего института" делится яркими наработками в интерпретации исторического знания о Куликовской битве и других знаковых событий для нашей страны. Результат наших научных и творческих поисков доступен каждому: в экспозициях, на страницах научно-популярных изданий, на площадках событийных мероприятий, в музейных уроках. Во всем – фактологическая база, накопленная годами труда наших ученых. Мы рады вовлеченности представителей фундаментальной науки в музейную среду – хранилище нашего общего историко-культурного наследия", –подчеркнул директор музея-заповедника Владимир Петрович Гриценко.Проект направлен на формирование объективного представления о роли России в современных международных отношениях и интеграционных процессах на евразийском пространстве, укреплению чувства сопричастности к общему историко-культурному наследию.28 молодых исследователей и преподавателей из 15 ведущих научно-образовательных центров Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана приветствовал ректор Константин Андреевич Подрезов."К сожалению, сегодняшняя история показывает, что причинно-следственные связи во многих странах утрачивают свое значение. История превращается в не связанные друг с другом обрывки, из-за чего мы с вами получаем ущербное представление о прошлом и будущем, которое возможно всех нас ожидает. Я очень надеюсь, что сегодняшние лекции вызовут у вас вопросы, потому что самое главное, что есть в любой профессиональной встрече –это все-таки вопросы. Я их всегда жду с надеждой и с нетерпением, потому что истина рождается в спорах, а в не молчаливом согласии", – отметил ректор.Участники ознакомились с системой российского исторического образования, современными историческими информационными системами, формами и методами сохранения и популяризации историко-культурного наследия."Активное международное сотрудничество стало неотъемлемой частью каждого современного развивающегося государства. Ключом к этому пути являются гуманитарные науки, в первую очередь, история и культура. Как молодой ученый из Узбекистана могу отметить, что "Летний институт", в котором мы сегодня участвуем, создал площадку для обмена опытом и научными взглядами. Сегодня мы посещаем Университет Льва Толстого, который является партнером Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами. Наша встреча дала возможность выйти на более высокий уровень международных отношений, что является неотъемлемой частью будущего развития", –сказал молодой ученый ТГПУ им. Низами Уткиров Абдулазизбек Фахриддин угли.Важнейшим результатом реализации программы станет формирование совместных научных коллективов участников проекта с их российскими коллегами, проведение совместных исследований с подготовкой и публикацией результатов в периодических научных изданиях РГГУ и вузов-партнеров, создание общей онлайн-платформы "История и историки Евразии: методология – концепции – подходы", в рамках которой планируется организация и проведение лекций и семинаров, а также конференций в онлайн-формате по тематике совместных исследований.

https://ria.ru/20230721/intervyu-1885419145.html

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