https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html

Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком

Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком - РИА Новости, 08.08.2023

Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком

Повышение ключевой ставки произошло из-за разогрева инфляции, объяснил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T17:20

2023-08-08T17:20

2023-08-08T18:39

владимир путин

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

руслан байсаров

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Повышение ключевой ставки произошло из-за разогрева инфляции, объяснил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли."Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом", — сказал он.Так Путин ответил председателю совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслану Байсарову, который назвал действующую ключевую ставку высокой и заявил, что она усложняет реализацию крупных инфраструктурных проектов. "Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий", — сказал Байсаров.Путин также предложил главе совета директоров проработать с правительством идеи по этому вопросу.Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. До этого ЦБ не поднимал ставку с февраля 2022 года.Регулятор объяснил такой шаг превышением роста цен над целевым показателем в четыре процента годовых. Кроме того, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности свободных трудовых ресурсов", сообщали в ЦБ.К этому моменту инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25 процента на конец июня с 2,51 процента месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86 процента. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли — до 11,1 процента с июньских 10,2 процента.

https://ria.ru/20230725/inflyatsiya-1886224758.html

https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), руслан байсаров