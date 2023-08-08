https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html
Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком
Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком - РИА Новости, 08.08.2023
Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком
Повышение ключевой ставки произошло из-за разогрева инфляции, объяснил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T17:20
2023-08-08T17:20
2023-08-08T18:39
владимир путин
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
руслан байсаров
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Повышение ключевой ставки произошло из-за разогрева инфляции, объяснил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли."Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом", — сказал он.Так Путин ответил председателю совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслану Байсарову, который назвал действующую ключевую ставку высокой и заявил, что она усложняет реализацию крупных инфраструктурных проектов. "Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий", — сказал Байсаров.Путин также предложил главе совета директоров проработать с правительством идеи по этому вопросу.Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. До этого ЦБ не поднимал ставку с февраля 2022 года.Регулятор объяснил такой шаг превышением роста цен над целевым показателем в четыре процента годовых. Кроме того, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности свободных трудовых ресурсов", сообщали в ЦБ.К этому моменту инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25 процента на конец июня с 2,51 процента месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86 процента. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли — до 11,1 процента с июньских 10,2 процента.
https://ria.ru/20230725/inflyatsiya-1886224758.html
https://ria.ru/20230708/stavka-1882939174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), руслан байсаров
Владимир Путин, Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Руслан Байсаров
Путин объяснил повышение ключевой ставки Центробанком
Путин: Центробанк был вынужден среагировать на разогрев инфляции, повысив ключевую ставку
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Повышение ключевой ставки произошло из-за разогрева инфляции, объяснил президент России Владимир Путин на совещании по развитию строительной отрасли.
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"Ставка подросла в связи с тем, что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции. И Центральный банк как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом", — сказал он.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Так Путин ответил председателю совета директоров АО "БТС-МОСТ" Руслану Байсарову, который назвал действующую ключевую ставку высокой и заявил, что она усложняет реализацию крупных инфраструктурных проектов.
"Мы приходим с большими объектами, нам приходится банку платить колоссальные деньги из-за таких условий", — сказал Байсаров.
Путин назвал рост инфляции одним из возможных рисков
Путин также предложил главе совета директоров проработать с правительством идеи по этому вопросу.
Банк России 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. До этого ЦБ не поднимал ставку с февраля 2022 года.
Регулятор объяснил такой шаг превышением роста цен над целевым показателем в четыре процента годовых. Кроме того, увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе из-за "ограниченности свободных трудовых ресурсов", сообщали в ЦБ.
К этому моменту инфляция в России
ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25 процента на конец июня с 2,51 процента месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86 процента. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли — до 11,1 процента с июньских 10,2 процента.
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