https://ria.ru/20230808/stambul-1888917717.html

В Стамбуле такси и общественный транспорт подорожали в полтора раза

В Стамбуле такси и общественный транспорт подорожали в полтора раза - РИА Новости, 08.08.2023

В Стамбуле такси и общественный транспорт подорожали в полтора раза

Тарифы на такси и общественный транспорт в Стамбуле увеличены в полтора раза со вторника, минимальная стоимость поездки в такси составит 70 лир (почти 250... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:10

2023-08-08T18:10

2023-08-08T18:11

туризм

новости - туризм

в мире

авто

стамбул

турция

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877069223_0:275:2860:1884_1920x0_80_0_0_54dd2313275bdf6fe9c6689282bdcf9b.jpg

СТАМБУЛ, 8 авг – РИА Новости. Тарифы на такси и общественный транспорт в Стамбуле увеличены в полтора раза со вторника, минимальная стоимость поездки в такси составит 70 лир (почти 250 рублей) вместо прежних 40, устроившие ранее акцию протеста таксисты считают такие меры недостаточными, передает телеканал NTV. Таксисты в Стамбуле устроили в ночь на вторник акцию протеста, требуя повысить тарифы вдвое. Выступивший с заявлением председатель Хюсейин Думан аргументировал требование тем, что "в самом дорогом городе Турции самые низкие цены на наши услуги, не обновлявшиеся с января". В итоге тарифы увеличены на 51,52 процента. При посадке в такси на таксометре высветится сумма в 19 лир, а минимальная стоимость поездки составит 70 лир. Стоимость километра поездки увеличена до 12,8 лиры. Стоимость билета на автобус и метро увеличена до 15 лир (54 рублей), на едущие по выделенной полосе метробусы билет обойдется в 22 лиры (79 рублей) на самую длинную дистанцию. Глава Палаты таксистов Стамбула Эйюп Аксу уже заявил, что водители не согласны с таким увеличением цен и будут требовать дальнейшего изменения тарифов. Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных. Недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гёкче, ситуация с нехваткой кэбов в городе одна из худших в мире. На каждого таксиста приходится порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне одно такси на 160 человек, а в Лондоне – одно на 650. В то же время с начала года мэрия получила более 44 тысяч жалоб на таксистов, из них более 23 тысячи связаны с придирчивостью водителей к пассажирам и маршрутам.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, в мире, авто, стамбул, турция, туризм