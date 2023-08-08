https://ria.ru/20230808/ssha-1888860969.html
ВВС США обнаружили на ракетной базе опасную концентрацию канцерогена
ВВС США обнаружили на ракетной базе опасную концентрацию канцерогена - РИА Новости, 08.08.2023
ВВС США обнаружили на ракетной базе опасную концентрацию канцерогена
Командование военно-воздушных сил США в ходе исследования обнаружило опасную концентрацию вероятного канцерогена на подземных уровнях центра запуска... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:51
2023-08-08T14:51
2023-08-08T14:51
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Командование военно-воздушных сил США в ходе исследования обнаружило опасную концентрацию вероятного канцерогена на подземных уровнях центра запуска баллистических ракет на авиабазе в штате Монтана, где "поразительное" число сотрудников и членов их семей заболело раком. "Основываясь на первоначальных результатах исследовательской группы, которая обнаружила, что уровни полихлорированных дифенилов (ПХД) превышают уровень... установленный законом... я поручил... начать процесс очистки затронутых объектов, чтобы смягчить воздействие потенциально опасных условий на наших летчиков и защитников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте командования ВВС США от имени генерала Томаса Бюссьера. По опубликованным в августе данным американской неправительственной организации Torchlight Initiative, минимум 268 военнослужащих, служивших на ядерных ракетных объектах США, или члены их семей сообщили о том, что за последние несколько десятилетий у них диагностировали рак и заболевания крови. По крайней мере 217 из этих случаев являются раком и минимум 33 - лимфомой. Агентство Ассошиэйтед Пресс называет это число "поразительным", потому что сообщество ракетчиков "очень малочисленно" и составят всего несколько сотен человек на всех базах запуска баллистических ракет по всех стране. По словам Бюссьера, он обязуется сохранять прозрачность в этом деле и продолжать диалог со всеми заинтересованными сторонами по мере расследования случаев заболеванием раком в ракетном сообществе. Ожидаются, что скоро станут известны результаты проб с других авиабаз в штатах Вайоминг и Северная Дакота. Согласно данным агентства по охране окружающей среды США, ПХД представляют собой маслянистое или воскообразное вещество, производимое в США с 1929 по 1979 год, после чего они были запрещены. Они широко использовались в различных отраслях промышленности, в том числе в электрическом, теплообменном и гидравлическом оборудовании, и могут долго сохраняться в окружающей среде.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html
https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, монтана, вайоминг
В мире, США, Монтана, Вайоминг
ВВС США обнаружили на ракетной базе опасную концентрацию канцерогена
ВВС США обнаружили на ракетной базе в штате Монтана опасную концентрацию канцерогена
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Командование военно-воздушных сил США в ходе исследования обнаружило опасную концентрацию вероятного канцерогена на подземных уровнях центра запуска баллистических ракет на авиабазе в штате Монтана, где "поразительное" число сотрудников и членов их семей заболело раком.
"Основываясь на первоначальных результатах исследовательской группы, которая обнаружила, что уровни полихлорированных дифенилов (ПХД) превышают уровень... установленный законом... я поручил... начать процесс очистки затронутых объектов, чтобы смягчить воздействие потенциально опасных условий на наших летчиков и защитников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте
командования ВВС США от имени генерала Томаса Бюссьера.
По опубликованным в августе данным американской неправительственной организации Torchlight Initiative, минимум 268 военнослужащих, служивших на ядерных ракетных объектах США, или члены их семей сообщили о том, что за последние несколько десятилетий у них диагностировали рак и заболевания крови. По крайней мере 217 из этих случаев являются раком и минимум 33 - лимфомой.
Агентство Ассошиэйтед Пресс называет это число "поразительным", потому что сообщество ракетчиков "очень малочисленно" и составят всего несколько сотен человек на всех базах запуска баллистических ракет по всех стране.
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По словам Бюссьера, он обязуется сохранять прозрачность в этом деле и продолжать диалог со всеми заинтересованными сторонами по мере расследования случаев заболеванием раком в ракетном сообществе.
Ожидаются, что скоро станут известны результаты проб с других авиабаз в штатах Вайоминг
и Северная Дакота
.
Согласно данным агентства по охране окружающей среды США, ПХД представляют собой маслянистое или воскообразное вещество, производимое в США с 1929 по 1979 год, после чего они были запрещены. Они широко использовались в различных отраслях промышленности, в том числе в электрическом, теплообменном и гидравлическом оборудовании, и могут долго сохраняться в окружающей среде.
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