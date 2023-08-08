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Товарооборот США и Китая за январь-июль упал на 15,4%

Товарооборот США и Китая за январь-июль упал на 15,4% - РИА Новости, 08.08.2023

Товарооборот США и Китая за январь-июль упал на 15,4%

Товарооборот Китая и CША за январь-июль 2023 года сократился на 15,4% в годовом выражении, составив 381,514 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:25

2023-08-08T06:25

2023-08-08T06:43

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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за январь-июль 2023 года сократился на 15,4% в годовом выражении, составив 381,514 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые семь месяцев года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 99,859 миллиарда, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Отдельно в июле уровень товарооборота двух стран составил 54,322 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,009 миллиарда долларов, Китай в США - на 42,313 миллиарда.По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230808/tovarooborot-1888765598.html

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в мире, китай, сша