https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888947901.html

Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России

Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России - РИА Новости, 09.08.2023

Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России

Поселок Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими военными, заявил РИА Новости боец подразделения... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-08T21:35

2023-08-08T21:35

2023-08-09T01:06

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

украина

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КАЗАЧЬИ ЛАГЕРИ (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Поселок Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими военными, заявил РИА Новости боец подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Бурят. В ночь на вторник украинские СМИ начали распространять фальшивые новости о захвате поселка солдатами ВСУ. Корреспондент РИА Новости побывал в поселке Казачьи Лагери и убедился, что украинских военных в нем нет, в городе не слышно стрельбы из стрелкового оружия, но противник обстреливает поселок из минометов и ствольной артиллерии. "Казачьи Лагери полностью под контролем Вооруженных сил России. Была попытка проникновения диверсантов ВСУ на территорию Казачьих Лагерей на лодках этой ночью, попытка проникновения была пресечена огнем артиллерии и стрелкового вооружения, Казачьи Лагери находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все попытки проникновения на территорию будут пресечены", - сказал российский военный. Ранее во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью российскими военными была пресечена попытка высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поселок Казачьи Лагери под Херсоном по контролем войск РФ Поселок Казачьи Лагери под Херсоном контролируется российскими военными, убедился корреспондент РИА Новости, побывавший в населенном пункте. 2023-08-08T21:35 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , херсон, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, украина