https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888947901.html
Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России
Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России - РИА Новости, 09.08.2023
Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России
Поселок Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими военными, заявил РИА Новости боец подразделения... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-08T21:35
2023-08-08T21:35
2023-08-09T01:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КАЗАЧЬИ ЛАГЕРИ (Херсонская область), 8 авг - РИА Новости. Поселок Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью контролируется российскими военными, заявил РИА Новости боец подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Бурят. В ночь на вторник украинские СМИ начали распространять фальшивые новости о захвате поселка солдатами ВСУ. Корреспондент РИА Новости побывал в поселке Казачьи Лагери и убедился, что украинских военных в нем нет, в городе не слышно стрельбы из стрелкового оружия, но противник обстреливает поселок из минометов и ствольной артиллерии. "Казачьи Лагери полностью под контролем Вооруженных сил России. Была попытка проникновения диверсантов ВСУ на территорию Казачьих Лагерей на лодках этой ночью, попытка проникновения была пресечена огнем артиллерии и стрелкового вооружения, Казачьи Лагери находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все попытки проникновения на территорию будут пресечены", - сказал российский военный. Ранее во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ночью российскими военными была пресечена попытка высадки украинского десанта в районе Казачьих Лагерей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Поселок Казачьи Лагери под Херсоном по контролем войск РФ
Поселок Казачьи Лагери под Херсоном контролируется российскими военными, убедился корреспондент РИА Новости, побывавший в населенном пункте.
2023-08-08T21:35
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PT0M14S
РИА Новости
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Поселок Казачьи Лагери под Херсоном остается под контролем ВС России
Боец группировки "Днепр": поселок Казачьи Лагери остается под контролем российских военных