https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888844875.html

Российские военные уничтожили три склада ВСУ

Российские военные уничтожили три склада ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023

Российские военные уничтожили три склада ВСУ

Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:51

2023-08-08T13:51

2023-08-08T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожье

харьковская область

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20230808/zaporozhe-1888844227.html

запорожье

харьковская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожье, харьковская область, россия