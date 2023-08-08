https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888844875.html
Российские военные уничтожили три склада ВСУ
Российские военные уничтожили три склада ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Российские военные уничтожили три склада ВСУ
Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:51
2023-08-08T13:51
2023-08-08T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожье
харьковская область
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230808/zaporozhe-1888844227.html
запорожье
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, запорожье, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Харьковская область, Россия
Российские военные уничтожили три склада ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили склады 44 артиллерийской, 43 и 66 мехбригад ВСУ