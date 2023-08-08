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Российские военные уничтожили три склада ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 08.08.2023 (обновлено: 13:52 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888844875.html
Российские военные уничтожили три склада ВСУ
Российские военные уничтожили три склада ВСУ - РИА Новости, 08.08.2023
Российские военные уничтожили три склада ВСУ
Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:51
2023-08-08T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожье
харьковская область
россия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230808/zaporozhe-1888844227.html
запорожье
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожье, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Харьковская область, Россия
Российские военные уничтожили три склада ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили склады 44 артиллерийской, 43 и 66 мехбригад ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили три склада боеприпасов бригад украинской армии в районе Запорожья, а также в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Уничтожены три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районе города Запорожье, населенных пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Российские ВС на Запорожском направлении уничтожили до 110 бойцов ВСУ
13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожьеХарьковская областьРоссия
 
 
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