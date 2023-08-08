https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888778780.html
Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев
Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 08.08.2023
Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев
У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T09:17
2023-08-08T09:17
2023-08-08T10:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
дмитрий медведев
южная осетия
грузия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост 8 августа — в годовщину грузино-осетинского конфликта."У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Победа будет за нами!" — говорится в публикации.Медведев напомнил, что 15 лет назад Россия решительно "ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору". Сегодня, как и в августе 2008 года, враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях, заключил он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html
https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, дмитрий медведев, южная осетия, грузия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Дмитрий Медведев, Южная Осетия, Грузия
Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: враги России будут раздавлены, как и в августе 2008 года