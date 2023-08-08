https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888778780.html

Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев

Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев - РИА Новости, 08.08.2023

Россия сможет решить все задачи спецоперации, заявил Медведев

У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T09:17

2023-08-08T09:17

2023-08-08T10:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

дмитрий медведев

южная осетия

грузия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. У России достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции и добиться мира на своих условиях, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он опубликовал в своем Telegram-канале пост 8 августа — в годовщину грузино-осетинского конфликта."У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Победа будет за нами!" — говорится в публикации.Медведев напомнил, что 15 лет назад Россия решительно "ответила на подлую атаку на Цхинвал, дала жесткий отпор агрессору". Сегодня, как и в августе 2008 года, враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях, заключил он.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html

https://ria.ru/20230609/ssha-1877309927.html

россия

украина

южная осетия

грузия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, дмитрий медведев, южная осетия, грузия