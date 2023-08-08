https://ria.ru/20230808/spetsnaz-1888932566.html
СМИ: немецкий спецназ ошибся квартирой и ранил мужчину
СМИ: немецкий спецназ ошибся квартирой и ранил мужчину - РИА Новости, 08.08.2023
СМИ: немецкий спецназ ошибся квартирой и ранил мужчину
В ходе поиска преступников из байкерской среды в немецком Билефельде специальный отряд полиции по ошибке взломал дверь обычных горожан и повалил на пол хозяина... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T19:24
2023-08-08T19:24
2023-08-08T19:24
в мире
германия
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. В ходе поиска преступников из байкерской среды в немецком Билефельде специальный отряд полиции по ошибке взломал дверь обычных горожан и повалил на пол хозяина квартиры, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает телерадиокомпания WDR. "Силовики ворвались не в ту квартиру, повалили ошарашенного 35-летнего жителя многоквартирного дома на землю, причинив ему ранение", - передаёт WDR. Изначально спецназ намеревался вломиться в квартиру, где, согласно информации полиции, находились подозреваемые в совершении преступлений члены байкерской банды Hells Angels. По данным телерадиокомпании, мужчине, который является сотрудником университета Билефельд, потребовалась госпитализация, а его подруга испытала шок. Позднее пара была вынуждена временно переехать в отель, поскольку квартира в результате спецзадания была признана непригодной для проживания. WDR отмечает, что случай, который состоялся ещё 26 июня, не единичный и ранее подобное случалось уже в нескольких немецких городах.
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в мире, германия
СМИ: немецкий спецназ ошибся квартирой и ранил мужчину
WDR: в Германии сотрудники спецназа по ошибке ворвались в чужую квартиру и ранили хозяина
БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости.
В ходе поиска преступников из байкерской среды в немецком Билефельде специальный отряд полиции по ошибке взломал дверь обычных горожан и повалил на пол хозяина квартиры, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает телерадиокомпания WDR.
"Силовики ворвались не в ту квартиру, повалили ошарашенного 35-летнего жителя многоквартирного дома на землю, причинив ему ранение", - передаёт WDR.
Изначально спецназ намеревался вломиться в квартиру, где, согласно информации полиции, находились подозреваемые в совершении преступлений члены байкерской банды Hells Angels.
По данным телерадиокомпании, мужчине, который является сотрудником университета Билефельд, потребовалась госпитализация, а его подруга испытала шок. Позднее пара была вынуждена временно переехать в отель, поскольку квартира в результате спецзадания была признана непригодной для проживания.
WDR отмечает, что случай, который состоялся ещё 26 июня, не единичный и ранее подобное случалось уже в нескольких немецких городах.
Полиция Германии начала расследование после появления свастики в поле