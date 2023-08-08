https://ria.ru/20230808/spasenie-1888813370.html

В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях

В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях - РИА Новости, 08.08.2023

В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях

Экстренные службы спасли жительницу Хабаровска, пытавшуюся спуститься с девятого этажа по связанным простыням, сообщил краевой главк МЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T12:15

2023-08-08T12:15

2023-08-08T16:00

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807843_0:76:720:481_1920x0_80_0_0_91ce5fc1e933f9bd7b4feda99cf56758.jpg

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Экстренные службы спасли жительницу Хабаровска, пытавшуюся спуститься с девятого этажа по связанным простыням, сообщил краевой главк МЧС в телеграм-канале. "На балконе девятого этажа дома по переулку Краснореченскому на связанных простынях висела женщина. Тревогу забили соседи, увидевшие "беглянку". <...> Счет шел на секунды. Пострадавшая, обессилев, могла сорваться вниз", — говорится в публикации.На место прибыли дежурная смена спасателей, пожарные, полиция и скорая помощь.Сначала до женщины, уже долго державшейся за перила балкона, пытались добраться по автолестнице, но она не могла дотянуться до ступеней. После этого один пожарный остался страховать снаружи, а спасатели решили вскрывать входную дверь. Проникнув в жилье, они за руки затащили женщину в квартиру и передали медикам.Полиция устанавливает обстоятельства, заставившие хабаровчанку выйти из квартиры через балкон.

https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия