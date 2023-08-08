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В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях - РИА Новости, 08.08.2023
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12:15 08.08.2023 (обновлено: 16:00 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/spasenie-1888813370.html
В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях
В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях - РИА Новости, 08.08.2023
В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях
Экстренные службы спасли жительницу Хабаровска, пытавшуюся спуститься с девятого этажа по связанным простыням, сообщил краевой главк МЧС в телеграм-канале. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T12:15
2023-08-08T16:00
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Экстренные службы спасли жительницу Хабаровска, пытавшуюся спуститься с девятого этажа по связанным простыням, сообщил краевой главк МЧС в телеграм-канале. "На балконе девятого этажа дома по переулку Краснореченскому на связанных простынях висела женщина. Тревогу забили соседи, увидевшие "беглянку". &lt;...&gt; Счет шел на секунды. Пострадавшая, обессилев, могла сорваться вниз", — говорится в публикации.На место прибыли дежурная смена спасателей, пожарные, полиция и скорая помощь.Сначала до женщины, уже долго державшейся за перила балкона, пытались добраться по автолестнице, но она не могла дотянуться до ступеней. После этого один пожарный остался страховать снаружи, а спасатели решили вскрывать входную дверь. Проникнув в жилье, они за руки затащили женщину в квартиру и передали медикам.Полиция устанавливает обстоятельства, заставившие хабаровчанку выйти из квартиры через балкон.
https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html
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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровске женщина пыталась спуститься с девятого этажа на простынях

В Хабаровске спасли женщину, которая пыталась спуститься на простынях с девятого этажа

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/TelegramЖенщина пытается спуститься на простынях с 9-го этажа жилого дома в Хабаровске
Женщина пытается спуститься на простынях с 9-го этажа жилого дома в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/Telegram
Женщина пытается спуститься на простынях с 9-го этажа жилого дома в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Экстренные службы спасли жительницу Хабаровска, пытавшуюся спуститься с девятого этажа по связанным простыням, сообщил краевой главк МЧС в телеграм-канале.
"На балконе девятого этажа дома по переулку Краснореченскому на связанных простынях висела женщина. Тревогу забили соседи, увидевшие "беглянку". <...> Счет шел на секунды. Пострадавшая, обессилев, могла сорваться вниз", — говорится в публикации.
На место прибыли дежурная смена спасателей, пожарные, полиция и скорая помощь.
Сначала до женщины, уже долго державшейся за перила балкона, пытались добраться по автолестнице, но она не могла дотянуться до ступеней. После этого один пожарный остался страховать снаружи, а спасатели решили вскрывать входную дверь.
Проникнув в жилье, они за руки затащили женщину в квартиру и передали медикам.
Полиция устанавливает обстоятельства, заставившие хабаровчанку выйти из квартиры через балкон.
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ХабаровскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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