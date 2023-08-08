https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html
ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец
ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец - РИА Новости, 08.08.2023
ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец
Украинская армия начала нести потери из-за безуспешных попыток контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:10
2023-08-08T06:10
2023-08-08T07:41
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СОЛЕДАР (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Украинская армия начала нести потери из-за безуспешных попыток контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Амиго". "Обстрелы (со стороны армии Киева в районе Соледара – ред.), они фактически не прекращаются, что позволяет нам со своей стороны держать их в тонусе. Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки (прорвать оборону – ред.) они сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет", - сказал он."Амиго" добавил, что добровольцы за два месяца отразили порядка 40 украинских атак в районе Соледара. Боец отряда с позывным "Тарзан" уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник предпринимает регулярно, но все они заканчиваются безрезультатно.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских сил в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева, так как находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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безопасность, киев, соледар, донбасс, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Соледар, Донбасс, Россия
ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец
Командир отряда "Енисей" "Амиго": ВСУ начали терять силы в районе Соледара
СОЛЕДАР (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Украинская армия начала нести потери из-за безуспешных попыток контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Амиго".
"Обстрелы (со стороны армии Киева в районе Соледара – ред.), они фактически не прекращаются, что позволяет нам со своей стороны держать их в тонусе. Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки (прорвать оборону – ред.) они сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет", - сказал он.
"Амиго" добавил, что добровольцы за два месяца отразили порядка 40 украинских атак в районе Соледара. Боец отряда с позывным "Тарзан" уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник предпринимает регулярно, но все они заканчиваются безрезультатно.
Город Соледар в ДНР
перешел под контроль российских сил в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева, так как находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск
с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара