https://ria.ru/20230808/soledar-1888764910.html

ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец

ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец - РИА Новости, 08.08.2023

ВСУ начали терять силы в районе Соледара, заявил доброволец

Украинская армия начала нести потери из-за безуспешных попыток контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:10

2023-08-08T06:10

2023-08-08T07:41

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

соледар

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СОЛЕДАР (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Украинская армия начала нести потери из-за безуспешных попыток контратаковать российские силы в районе Соледара на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" казачьей бригады "Сибирь" с позывным "Амиго". "Обстрелы (со стороны армии Киева в районе Соледара – ред.), они фактически не прекращаются, что позволяет нам со своей стороны держать их в тонусе. Силы у них тают, просто физически тают, и они уже, свои попытки (прорвать оборону – ред.) они сделали более короткими по времени, но более яростными. А вдруг получится, а вдруг пройдет. Мы то понимаем, что ничего не пройдет", - сказал он."Амиго" добавил, что добровольцы за два месяца отразили порядка 40 украинских атак в районе Соледара. Боец отряда с позывным "Тарзан" уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник предпринимает регулярно, но все они заканчиваются безрезультатно.Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских сил в январе текущего года, он имеет стратегическое значение для Киева, так как находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230808/soledar-1888764770.html

киев

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безопасность, киев, соледар, донбасс, россия