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Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара - РИА Новости, 08.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/soledar-1888764770.html
Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара
Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара - РИА Новости, 08.08.2023
Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара
Российские добровольцы за два месяца отразили порядка 40 атак армии Киева в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:05
2023-08-08T06:05
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
соледар
донбасс
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СОЛЕДАР (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Российские добровольцы за два месяца отразили порядка 40 атак армии Киева в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Амиго". "За два месяца, что здесь стоим, отражено более 40 атак, накатов противника, как с применением техники, так и живой силы", - рассказал командир. Боец отряда с позывным "Тарзан" уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник проводит регулярно. "На данном участке предполагались, в первую очередь, попытки прорывов, держим, естественно (линию фронта), попытки бесперспективны", - рассказал РИА Новости "Тарзан". Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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безопасность, киев, соледар, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Соледар, Донбасс
Добровольцы отразили около 40 атак Киева у Соледара

Российские добровольцы за два месяца отразили около 40 атак Киева у Соледара

© РИА Новости / Мария МарикянАртиллеристы добровольческой бригады
Артиллеристы добровольческой бригады - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Артиллеристы добровольческой бригады. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР (ДНР), 8 авг - РИА Новости. Российские добровольцы за два месяца отразили порядка 40 атак армии Киева в районе Соледара на Артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь" с позывным "Амиго".
"За два месяца, что здесь стоим, отражено более 40 атак, накатов противника, как с применением техники, так и живой силы", - рассказал командир.
Боец отряда с позывным "Тарзан" уточнил, что попытки прорвать оборону на данном участке фронта под Соледаром противник проводит регулярно.
«
"На данном участке предполагались, в первую очередь, попытки прорывов, держим, естественно (линию фронта), попытки бесперспективны", - рассказал РИА Новости "Тарзан".
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевСоледарДонбасс
 
 
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