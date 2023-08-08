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В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 08.08.2023
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07:36 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/sneg-1888770378.html
В Магаданской области выпал снег
В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 08.08.2023
В Магаданской области выпал снег
Снег выпал в центральных районах Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:36
2023-08-08T07:36
общество
магаданская область
россия
гидрометцентр
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МАГАДАН, 8 авг - РИА Новости. Снег выпал в центральных районах Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области. Пользователи социальных сетей обмениваются видео и фото. Снег в Магаданской области этим летом выпадал уже дважды: в июне и в июле. При этом снегопады приходят в регион резко, сменяя жаркую и засушливую погоду. "Снег в августе в центральных районах Магаданской области - это явление нередкое. Ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха. Но затяжного похолодания не ожидается. И в регионе пока сохранится теплая погода", - сообщил представитель Гидрометцентра.
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общество, магаданская область, россия, гидрометцентр
Общество, Магаданская область, Россия, Гидрометцентр
В Магаданской области выпал снег

В центральных районах Магаданской области выпал снег

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МАГАДАН, 8 авг - РИА Новости. Снег выпал в центральных районах Магаданской области, сообщил РИА Новости представитель Гидрометцентра России по Магаданской области.
Пользователи социальных сетей обмениваются видео и фото.
Снег в Магаданской области этим летом выпадал уже дважды: в июне и в июле. При этом снегопады приходят в регион резко, сменяя жаркую и засушливую погоду.
"Снег в августе в центральных районах Магаданской области - это явление нередкое. Ночью там фиксировали минусовые температуры воздуха. Но затяжного похолодания не ожидается. И в регионе пока сохранится теплая погода", - сообщил представитель Гидрометцентра.
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