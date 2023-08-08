https://ria.ru/20230808/skhron-1888753388.html

Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов

Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 08.08.2023

Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов

Сотрудники Росгвардии обнаружили на минувшей неделе на территории ЛНР несколько крупных тайников, в которых хранилось оружие и более 53 тысяч боеприпасов,... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T00:26

2023-08-08T00:26

2023-08-08T01:25

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили на минувшей неделе на территории ЛНР несколько крупных тайников, в которых хранилось оружие и более 53 тысяч боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."За неделю в ходе специальных мероприятий в Луганской Народной Республике инженерные подразделения Росгвардии обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - рассказали в ведомстве.Росгвардейцы провели спецмероприятия в населенных пунктах ЛНР, в ходе которых проверили более 160 объектов. В результате в органы МВД и военной комендатуры ЛНР передали около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, более 53 тысяч боеприпасов, свыше 40 килограммов взрывчатки, а также более 600 других взрывоопасных предметов. Как отметили в Росгвардии, обнаруженный арсенал мог быть использован при диверсиях.

https://ria.ru/20230731/skhron-1887387978.html

россия

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происшествия, россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)