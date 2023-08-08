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Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 08.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:26 08.08.2023 (обновлено: 01:25 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/skhron-1888753388.html
Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов
Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 08.08.2023
Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов
Сотрудники Росгвардии обнаружили на минувшей неделе на территории ЛНР несколько крупных тайников, в которых хранилось оружие и более 53 тысяч боеприпасов,... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T00:26
2023-08-08T01:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили на минувшей неделе на территории ЛНР несколько крупных тайников, в которых хранилось оружие и более 53 тысяч боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.&quot;За неделю в ходе специальных мероприятий в Луганской Народной Республике инженерные подразделения Росгвардии обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства&quot;, - рассказали в ведомстве.Росгвардейцы провели спецмероприятия в населенных пунктах ЛНР, в ходе которых проверили более 160 объектов. В результате в органы МВД и военной комендатуры ЛНР передали около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, более 53 тысяч боеприпасов, свыше 40 килограммов взрывчатки, а также более 600 других взрывоопасных предметов. Как отметили в Росгвардии, обнаруженный арсенал мог быть использован при диверсиях.
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происшествия, россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардейцы обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов

Росгвардейцы за неделю обнаружили в схронах в ЛНР более 53 тысяч боеприпасов

© Фото : МВД ЛНРОружейный схрон в Луганске
Оружейный схрон в Луганске - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : МВД ЛНР
Оружейный схрон в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили на минувшей неделе на территории ЛНР несколько крупных тайников, в которых хранилось оружие и более 53 тысяч боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"За неделю в ходе специальных мероприятий в Луганской Народной Республике инженерные подразделения Росгвардии обнаружили крупные схроны и тайники с оружием и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - рассказали в ведомстве.

Росгвардейцы провели спецмероприятия в населенных пунктах ЛНР, в ходе которых проверили более 160 объектов. В результате в органы МВД и военной комендатуры ЛНР передали около 100 единиц стрелкового оружия и ручных гранатометов, более 53 тысяч боеприпасов, свыше 40 килограммов взрывчатки, а также более 600 других взрывоопасных предметов.
Как отметили в Росгвардии, обнаруженный арсенал мог быть использован при диверсиях.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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