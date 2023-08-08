https://ria.ru/20230808/sipko-1888838549.html

Религиозного деятеля Сипко обвинили в распространении фейков об армии

Религиозного деятеля Сипко обвинили в распространении фейков об армии - РИА Новости, 08.08.2023

Религиозного деятеля Сипко обвинили в распространении фейков об армии

Следователи завели уголовное дело о фейках о российской армии против религиозного деятеля Юрия Сипко, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T13:28

2023-08-08T13:28

2023-08-08T13:28

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

религия

религия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о фейках о российской армии против религиозного деятеля Юрия Сипко, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в марте 2022 года Сипко разместил в интернете ролик, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях российской армии против мирного населения Украины. Отмечается, что во вторник в рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и в Калуге.

https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, религия