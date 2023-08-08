https://ria.ru/20230808/sdelka-1888766210.html

Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке

Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке - РИА Новости, 08.08.2023

Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке

США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T06:33

2023-08-08T06:33

2023-08-08T07:49

россия

сша

москва

энтони блинкен

мария захарова

владимир путин

оон

государственный департамент сша

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", - заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.По его утверждению, сейчас на повестке предложение, подготовленное ООН для России, которое якобы отвечает на все озабоченности. "Россия до сих пор не ответила", - сказал Блинкен."Капля в море"Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна, по утверждению Блинкена, якобы недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему."Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - сказал Блинкен.По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", - заявил Блинкен.Он добавил, что США с другой стороны с начала российской спецоперации на Украине потратили 14 миллиардов долларов на продовольственную безопасность в мире, "особенно в Африке". "Мы делаем столько, сколько можем", - сказал Блинкен.Выполнение договоренностейРоссия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.Так она ответила на слова главы санкционного управления госдепартамента Джеймса О`Брайена, заявившего, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы."Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Выход из зерновой сделкиО приостановке зерновой сделки стало известно в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить ее, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.

https://ria.ru/20230807/sdelka-1888545640.html

https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230804/zernovaya-sdelka-1888290237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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