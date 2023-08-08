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Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке - РИА Новости, 08.08.2023
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06:33 08.08.2023 (обновлено: 07:49 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/sdelka-1888766210.html
Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке
Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке - РИА Новости, 08.08.2023
Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке
США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T06:33
2023-08-08T07:49
россия
сша
москва
энтони блинкен
мария захарова
владимир путин
оон
государственный департамент сша
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", - заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.По его утверждению, сейчас на повестке предложение, подготовленное ООН для России, которое якобы отвечает на все озабоченности. "Россия до сих пор не ответила", - сказал Блинкен."Капля в море"Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна, по утверждению Блинкена, якобы недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему."Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - сказал Блинкен.По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", - заявил Блинкен.Он добавил, что США с другой стороны с начала российской спецоперации на Украине потратили 14 миллиардов долларов на продовольственную безопасность в мире, "особенно в Африке". "Мы делаем столько, сколько можем", - сказал Блинкен.Выполнение договоренностейРоссия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.Так она ответила на слова главы санкционного управления госдепартамента Джеймса О`Брайена, заявившего, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы."Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Выход из зерновой сделкиО приостановке зерновой сделки стало известно в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить ее, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.
https://ria.ru/20230807/sdelka-1888545640.html
https://ria.ru/20230805/zerno-1888383727.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230804/zernovaya-sdelka-1888290237.html
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россия, сша, москва, энтони блинкен, мария захарова, владимир путин, оон, государственный департамент сша, россельхозбанк, в мире
Россия, США, Москва, Энтони Блинкен, Мария Захарова, Владимир Путин, ООН, Государственный департамент США, Россельхозбанк, В мире
Блинкен заявил, что США урегулировали вопросы России по зерновой сделке

Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке, но Москва не дала ответ

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Загрузка собранного зерна - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США разрешили вопросы России об условиях зерновой сделки, предложение в адрес Москвы от ООН находится на повестке, но Россия не реагирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«
"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены. Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", - заявил Блинкен в интервью французскому радио, текст которого распространил госдеп.
По его утверждению, сейчас на повестке предложение, подготовленное ООН для России, которое якобы отвечает на все озабоченности. "Россия до сих пор не ответила", - сказал Блинкен.

"Капля в море"

Обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна, по утверждению Блинкена, якобы недостаточно, чтобы решить возникшую от прекращения действия зерновой сделки проблему.
"Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен, не изменит факта изъятия с рынка миллионов тонн зерна, которые теперь недоступны нуждающимся, особенно в развивающихся странах", - сказал Блинкен.
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По его словам, в рамках зерновой сделки экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение российского руководства якобы касается только 50 тысяч тонн. "Эти цифры несравнимы", - заявил Блинкен.
Он добавил, что США с другой стороны с начала российской спецоперации на Украине потратили 14 миллиардов долларов на продовольственную безопасность в мире, "особенно в Африке". "Мы делаем столько, сколько можем", - сказал Блинкен.

Выполнение договоренностей

Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности "черноморская инициатива" - зафиксированной на бумаге и заверенной генсеком ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на просьбы из США разъяснить позицию Москвы по зерновой сделке.
Так она ответила на слова главы санкционного управления госдепартамента Джеймса О`Брайена, заявившего, что Вашингтон хочет разъяснений от Москвы, чего она желала бы в обмен на возобновление черноморской зерновой инициативы.
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"Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Выход из зерновой сделки

О приостановке зерновой сделки стало известно в середине июля. Тогда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что не готова продлить ее, поскольку условия в отношении России не выполнялись. Речь идет о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, переподключении Россельхозбанка к SWIFT и других мерах.
Владимир Путин указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в западные страны. При этом главная цель сделки так и не была реализована, а именно — поставки продукции нуждающимся государствам.
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