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Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России - РИА Новости, 08.08.2023
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23:58 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888960430.html
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России - РИА Новости, 08.08.2023
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России
Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:58
2023-08-08T23:58
в мире
киргизия
роберт менендес
россия
садыр жапаров
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать антироссийские санкции и выразив обеспокоенность "эрозией" демократии. "Пишу вам с чувством глубокой обеспокоенности относительно обвинений в адрес правительства Кыргызской Республики в оказании содействия Российской Федерации... в обходе международных санкций", - сказано в послании. Менендес призвал киргизские власти оперативно расследовать эти обвинения и установить "более надежные процедуры" для недопущения транзита через территорию страны "незаконного потока товаров" в Россию. Сенатор также обвинил Жапарова в том, что Киргизия, некогда, по его словам, "сияющий маяк демократии в Центральной Азии", вступила якобы на "опасный путь к автократии".
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html
https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html
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в мире, киргизия, роберт менендес, россия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Роберт Менендес, Россия, Садыр Жапаров
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

Сенатор Менендес призвал президента Киргизии соблюдать санкции против России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать антироссийские санкции и выразив обеспокоенность "эрозией" демократии.
«
"Пишу вам с чувством глубокой обеспокоенности относительно обвинений в адрес правительства Кыргызской Республики в оказании содействия Российской Федерации... в обходе международных санкций", - сказано в послании.
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Вчера, 14:14
Менендес призвал киргизские власти оперативно расследовать эти обвинения и установить "более надежные процедуры" для недопущения транзита через территорию страны "незаконного потока товаров" в Россию.
Сенатор также обвинил Жапарова в том, что Киргизия, некогда, по его словам, "сияющий маяк демократии в Центральной Азии", вступила якобы на "опасный путь к автократии".
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В миреКиргизияРоберт МенендесРоссияСадыр Жапаров
 
 
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