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Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России - РИА Новости, 08.08.2023
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России
Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T23:58
2023-08-08T23:58
2023-08-08T23:58
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать антироссийские санкции и выразив обеспокоенность "эрозией" демократии. "Пишу вам с чувством глубокой обеспокоенности относительно обвинений в адрес правительства Кыргызской Республики в оказании содействия Российской Федерации... в обходе международных санкций", - сказано в послании. Менендес призвал киргизские власти оперативно расследовать эти обвинения и установить "более надежные процедуры" для недопущения транзита через территорию страны "незаконного потока товаров" в Россию. Сенатор также обвинил Жапарова в том, что Киргизия, некогда, по его словам, "сияющий маяк демократии в Центральной Азии", вступила якобы на "опасный путь к автократии".
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в мире, киргизия, роберт менендес, россия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Роберт Менендес, Россия, Садыр Жапаров
Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России
Сенатор Менендес призвал президента Киргизии соблюдать санкции против России
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать антироссийские санкции и выразив обеспокоенность "эрозией" демократии.
«
"Пишу вам с чувством глубокой обеспокоенности относительно обвинений в адрес правительства Кыргызской Республики в оказании содействия Российской Федерации... в обходе международных санкций", - сказано в послании.
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Менендес призвал киргизские власти оперативно расследовать эти обвинения и установить "более надежные процедуры" для недопущения транзита через территорию страны "незаконного потока товаров" в Россию.
Сенатор также обвинил Жапарова в том, что Киргизия, некогда, по его словам, "сияющий маяк демократии в Центральной Азии", вступила якобы на "опасный путь к автократии".
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