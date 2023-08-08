https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888960430.html

Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России - РИА Новости, 08.08.2023

Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T23:58

2023-08-08T23:58

2023-08-08T23:58

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роберт менендес

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садыр жапаров

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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес написал письмо президенту Киргизии Садыру Жапарову, попросив лучше соблюдать антироссийские санкции и выразив обеспокоенность "эрозией" демократии. "Пишу вам с чувством глубокой обеспокоенности относительно обвинений в адрес правительства Кыргызской Республики в оказании содействия Российской Федерации... в обходе международных санкций", - сказано в послании. Менендес призвал киргизские власти оперативно расследовать эти обвинения и установить "более надежные процедуры" для недопущения транзита через территорию страны "незаконного потока товаров" в Россию. Сенатор также обвинил Жапарова в том, что Киргизия, некогда, по его словам, "сияющий маяк демократии в Центральной Азии", вступила якобы на "опасный путь к автократии".

https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html

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в мире, киргизия, роберт менендес, россия, садыр жапаров