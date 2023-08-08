https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888920229.html

Канада расширила санкции против Ирана

Канада расширила санкции против Ирана - РИА Новости, 08.08.2023

Канада расширила санкции против Ирана

Канада во вторник ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T18:46

2023-08-08T18:46

2023-08-08T18:46

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канада

иран

тегеран (город)

санкции

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Канада во вторник ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве страны. В перечень попавших под санкции лиц включены секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана генерал Али Акбар Ахмадиан, руководитель организации авиационной промышленности Абдолкарим Бани Тарафи, а также исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, которая производит снаряжение для иранских правоохранительных органов, Фатемех Хагшенас. "Это тринадцатый пакет санкций, введенный Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными Европейским союзом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении правительства Канады.

https://ria.ru/20230705/iran-1882343274.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, иран, тегеран (город), санкции