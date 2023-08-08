Рейтинг@Mail.ru
Канада расширила санкции против Ирана - РИА Новости, 08.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888920229.html
Канада расширила санкции против Ирана
Канада расширила санкции против Ирана - РИА Новости, 08.08.2023
Канада расширила санкции против Ирана
Канада во вторник ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T18:46
2023-08-08T18:46
в мире
канада
иран
тегеран (город)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Канада во вторник ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве страны. В перечень попавших под санкции лиц включены секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана генерал Али Акбар Ахмадиан, руководитель организации авиационной промышленности Абдолкарим Бани Тарафи, а также исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, которая производит снаряжение для иранских правоохранительных органов, Фатемех Хагшенас. &quot;Это тринадцатый пакет санкций, введенный Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными Европейским союзом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами&quot;, - говорится в сообщении правительства Канады.
https://ria.ru/20230705/iran-1882343274.html
канада
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, иран, тегеран (город), санкции
В мире, Канада, Иран, Тегеран (город), Санкции
Канада расширила санкции против Ирана

Канада ввела санкции против семи представителей Ирана

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Канада во вторник ввела санкции против семи представителей Ирана в рамках тринадцатого пакета ограничительных мер в отношении Тегерана, заявили в правительстве страны.
В перечень попавших под санкции лиц включены секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана генерал Али Акбар Ахмадиан, руководитель организации авиационной промышленности Абдолкарим Бани Тарафи, а также исполнительный директор компании Imen Sanat Zaman Fara, которая производит снаряжение для иранских правоохранительных органов, Фатемех Хагшенас.
«

"Это тринадцатый пакет санкций, введенный Канадой против иранского режима с октября 2022 года. Он укрепляет усилия Канады по синхронизации с санкциями, объявленными Европейским союзом, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении правительства Канады.

Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Иран в ООН обвинил Запад в разжигании беспорядков в стране
5 июля, 13:06
 
В миреКанадаИранТегеран (город)Санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала