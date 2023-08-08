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Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 08.08.2023
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14:36 08.08.2023 (обновлено: 15:00 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888856425.html
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 08.08.2023
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него физических и юридических лиц из разных стран, которые "способствуют дестабилизации Украины",... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:36
2023-08-08T15:00
великобритания
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него физических и юридических лиц из разных стран, которые "способствуют дестабилизации Украины", следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства."Девятнадцать позиций были добавлены в консолидированный список, теперь на них распространяются санкции в виде замораживания активов и санкции по трастовым услугам", — говорится в публикации. Ограничительные меры ввели против высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и членов совета директоров иранской Paravar Pars Company. В перечень включили и граждан Швейцарии и Словакии, которые поддерживают Россию и ведут с ней бизнес в стратегически значимых областях.Под санкции также попали связанные с КСИР организации, компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC из ОАЭ, иранская Paravar Pars Cо, турецкие Azu International Ltd Sti и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi. Их обвиняют в поставке технологий, используемых российскими военными.В станционный список попали три отечественные компании:В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал подобной политики. В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230628/immunitet-1880843998.html
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великобритания, украина, россия, владимир путин, лондон
Великобритания, Украина, Россия, Владимир Путин, Лондон
Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Британия включила в антироссийский санкционный список 19 физических и юридических лиц

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него физических и юридических лиц из разных стран, которые "способствуют дестабилизации Украины", следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
«
"Девятнадцать позиций были добавлены в консолидированный список, теперь на них распространяются санкции в виде замораживания активов и санкции по трастовым услугам", — говорится в публикации.
Ограничительные меры ввели против высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и членов совета директоров иранской Paravar Pars Company. В перечень включили и граждан Швейцарии и Словакии, которые поддерживают Россию и ведут с ней бизнес в стратегически значимых областях.
Под санкции также попали связанные с КСИР организации, компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC из ОАЭ, иранская Paravar Pars Cо, турецкие Azu International Ltd Sti и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi. Их обвиняют в поставке технологий, используемых российскими военными.
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В станционный список попали три отечественные компании:
  • "СМТ-АйЛогик";
  • "Стаут";
  • "Тесткомплект".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал подобной политики. В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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