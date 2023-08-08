https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888856425.html

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список - РИА Новости, 08.08.2023

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него физических и юридических лиц из разных стран, которые "способствуют дестабилизации Украины",... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:36

2023-08-08T14:36

2023-08-08T15:00

великобритания

украина

россия

владимир путин

лондон

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Лондон расширил антироссийский санкционный список, включив в него физических и юридических лиц из разных стран, которые "способствуют дестабилизации Украины", следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства."Девятнадцать позиций были добавлены в консолидированный список, теперь на них распространяются санкции в виде замораживания активов и санкции по трастовым услугам", — говорится в публикации. Ограничительные меры ввели против высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и членов совета директоров иранской Paravar Pars Company. В перечень включили и граждан Швейцарии и Словакии, которые поддерживают Россию и ведут с ней бизнес в стратегически значимых областях.Под санкции также попали связанные с КСИР организации, компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC из ОАЭ, иранская Paravar Pars Cо, турецкие Azu International Ltd Sti и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi. Их обвиняют в поставке технологий, используемых российскими военными.В станционный список попали три отечественные компании:В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал подобной политики. В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230628/immunitet-1880843998.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

великобритания

украина

россия

лондон

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великобритания, украина, россия, владимир путин, лондон