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Великобритания расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 08.08.2023
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14:14 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html
Великобритания расширила санкции против Белоруссии
Великобритания расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 08.08.2023
Великобритания расширила санкции против Белоруссии
Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T14:14
2023-08-08T14:14
великобритания
белоруссия
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. В расширенный санкционный список попали предприятия по производству оптико-электронных изделий "БелОМО", ОАО "Пеленг" и ОАО "Кидма Тек". Кроме того, санкции были введены в отношении ОАО "Гомельский радиозавод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". На прошлой неделе Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии. До этого ЕС ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.
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великобритания, белоруссия, евросоюз, экономика
Великобритания, Белоруссия, Евросоюз, Экономика
Великобритания расширила санкции против Белоруссии

Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
В расширенный санкционный список попали предприятия по производству оптико-электронных изделий "БелОМО", ОАО "Пеленг" и ОАО "Кидма Тек".
Кроме того, санкции были введены в отношении ОАО "Гомельский радиозавод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".
На прошлой неделе Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии. До этого ЕС ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.
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ВеликобританияБелоруссияЕвросоюзЭкономика
 
 
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