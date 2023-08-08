https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888850853.html

Великобритания расширила санкции против Белоруссии

Великобритания расширила санкции против Белоруссии - РИА Новости, 08.08.2023

Великобритания расширила санкции против Белоруссии

Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T14:14

2023-08-08T14:14

2023-08-08T14:14

великобритания

белоруссия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против шести белорусских предприятий, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства. В расширенный санкционный список попали предприятия по производству оптико-электронных изделий "БелОМО", ОАО "Пеленг" и ОАО "Кидма Тек". Кроме того, санкции были введены в отношении ОАО "Гомельский радиозавод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". На прошлой неделе Евросоюз также ввел санкции против трех промышленных предприятий Белоруссии. До этого ЕС ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию. Также был введен запрет на импорт в Белоруссию огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html

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великобритания, белоруссия, евросоюз, экономика