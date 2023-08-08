https://ria.ru/20230808/sanktsii-1888769343.html

Экс-министр экономики рассказал о перспективах отмены санкций

Экс-министр экономики рассказал о перспективах отмены санкций - РИА Новости, 08.08.2023

Экс-министр экономики рассказал о перспективах отмены санкций

Антироссийские санкции быстро сняты не будут даже после завершения СВО, но западный бизнес станет лоббировать их скорейшую отмену, заявил РИА Новости доктор... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T07:26

2023-08-08T07:26

2023-08-08T07:26

экономика

россия

украина

андрей нечаев

эльвира набиуллина

максим орешкин

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Антироссийские санкции быстро сняты не будут даже после завершения СВО, но западный бизнес станет лоббировать их скорейшую отмену, заявил РИА Новости доктор экономических наук, бывший министр экономики России Андрей Нечаев. "После завершения специальной военной операции на Украине антироссийские санкции быстро сняты не будут", - сказал он. "Но тот западный бизнес, который заинтересован в возобновлении торгово-экономических отношений с Россией, будет к этому стремиться, станет лоббировать их скорейшую отмену", - добавил экс-министр экономики РФ. При этом Нечаев считает, что государству нужно максимально сократить присутствие в экономике. "Надо перестать без конца под новую задачу создавать очередную госкорпорацию, и начать активно развивать рыночную экономику, рыночные институты, менять налоговую систему, чтобы стимулировать инновации и возродить местное самоуправление", - заметил Нечаев. Дискуссия о сокращении доли государства в российской экономике продолжается уже не один год. В том числе она поднималась в июне на ПМЭФ. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации и что в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам". Помощник президента России Максим Орешкин тогда тоже поддержал приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя. Позже глава Сбербанка (50% плюс одна акция которого находятся в госсобственности) Герман Греф также поддержал идею приватизации как способа избежать потенциального повышения налогов для наполнения бюджета. Миллиардер Олег Дерипаска считает приватизацию "главным лозунгом наших дней". По его мнению, без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны вряд ли удастся преодолеть санкционные ограничения и нарастить внешнюю торговлю с дружественными странами.

https://ria.ru/20230807/sanktsii-1888549995.html

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888485543.html

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экономика, россия, украина, андрей нечаев, эльвира набиуллина, максим орешкин, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, цены на нефть