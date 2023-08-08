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Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор - РИА Новости, 08.08.2023
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11:31 08.08.2023 (обновлено: 11:40 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/sachkov-1888799276.html
Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор
Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор - РИА Новости, 08.08.2023
Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор
Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала 14-летний приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:31
2023-08-08T11:40
group-ib
технологии
россия
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала 14-летний приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев."Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", – рассказал собеседник агентства.В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, после приговора компания F.A.С.С.T. сообщила, что "защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено в установленном порядке, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе прений обвинение попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
https://ria.ru/20230727/sachkov-1886665140.html
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group-ib, технологии, россия, дело основателя group-ib сачкова
Group-IB, Технологии, Россия, Дело основателя Group-IB Сачкова
Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала 14-летний приговор по делу о госизмене

© Фото : Group-IBГлава компании Group-IB Илья Сачков
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Фото : Group-IB
Глава компании Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала 14-летний приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев.
"Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", – рассказал собеседник агентства.
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В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, после приговора компания F.A.С.С.T. сообщила, что "защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено в установленном порядке, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе прений обвинение попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).
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Group-IBТехнологииРоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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