https://ria.ru/20230808/sachkov-1888799276.html

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор - РИА Новости, 08.08.2023

Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала приговор

Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала 14-летний приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:31

2023-08-08T11:31

2023-08-08T11:40

group-ib

технологии

россия

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Защита основателя Group-IB Ильи Сачкова обжаловала 14-летний приговор по делу о государственной измене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев."Вчера подали жалобу, будем ждать назначения рассмотрения в Первом апелляционном суде, это вряд ли случится раньше октября. В жалобе мы настаиваем на оправдании", – рассказал собеседник агентства.В конце июля Мосгорсуд назначил бизнесмену 14 лет колонии строгого режима, после приговора компания F.A.С.С.T. сообщила, что "защита Ильи Сачкова заявила о намерении обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ". Это обращение будет рассмотрено в установленном порядке, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе прений обвинение попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Незадолго до приговора в верифицированном канале Сачкова в Telegram было опубликовано его письмо. В нем он заявил, что обвинительный приговор станет одной "из самых успешных операций американских спецслужб" и спланированным ударом по российскому IT-сектору.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Весной компания по кибербезопасности Group-IB завершила выделение российских активов, бизнес был выкуплен локальными акционерами и топ-менеджментом и продолжил работать в России под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies - борьба с технологиями киберпреступности).

https://ria.ru/20230727/sachkov-1886665140.html

https://ria.ru/20230801/kislitsin-1887593670.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

group-ib, технологии, россия, дело основателя group-ib сачкова